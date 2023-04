Auf Steam wird gerade ein Roguelike-Rollenspiel mit 89 Prozent positiven Reviews verschenkt

Desktop Dungeons ist ein prima Spiel für die schnelle Runde zwischendurch - und bis zum 25. April auf Steam kostenlos.

Bis zum 25. April könnt ihr euch auf Steam kostenlos das Roguelike Desktop Dungeons herunterladen und für immer behalten. Aber: Das Angebot gilt laut Storepage nur solange der Vorrat reicht. Lohnen wird sich der Titel für Fans der kleinen Rollenspielerfahrung für zwischendurch sicherlich.

Der Titel steht mit fast 1500 Userbewertungen bei 89 Prozent positiv. Anlass für die Aktion ist der Release des Nachfolgers, Desktop Dungeons: Rewind.

Was ist Desktop Dungeons?

Das Spiel steht auf zwei Säulen. Zum einen baut ihr ein Königreich auf, wobei euch einzelne Bauwerke Vorteile gewähren. Zum anderen geht ihr im klaren Kern des Games mit unterschiedlichen Klassen auf Raubtour durch verschiedenste, zufällig generierte namensgebende Dungeons.

Der Titel macht an sich nichts komplett neu, aber verpackt sein kurzlebiges, von Klassikern inspiriertes Gameplay in einen schicken, wenn auch simplen, handgezeichneten Pixellook. Ausgelegt sind Struktur und Ablauf für kleine Häppchen am Desktop , wie zum Beispiel während einer Kaffeepause.

Der einige Jahre alte Releasetrailer zur Enhanced Edition gewährt euch flugs Einblick in den Stil von Desktop Dungeons:

Nachfolger: Rewind

Die für das Geschenk anlassgebende Veröffentlichung des Nachfolgers fand am 18. April statt. Dieser behält das Spielprinzip bei, verpackt es allerdings in eine neue Grafik, die weniger in Richtung Pixellook geht. Stattdessen weist das Spiel Comicanleihen auf. Der Trailer lässt euch rasch vergleichen, wie groß der Kontrast zwischen alter und neuer Präsentation ist.

1:30 Desktop Dungeons: Rewind bietet schnellen Rollenspielspaß für zwischendurch in Comicoptik

Bisher kommt der Titel sehr gut an. Bei knapp 100 abgegebenen Stimmen steht Desktop Dungeons: Rewind bei 92 Prozent positiven Wertungen. Nur vereinzelt stören sich Spieler am neuen Grafikstil.

Besitzer der Urversion haben übrigens direkt einen Key für Rewind geschenkt bekommen. Entwickler QCF Design sind scheinbar wahrlich in freigiebiger Laune. Aber diese Aktion ist nun beendet, also mit Desktop Dungeons-Beschenkte erhalten nicht automatisch auch den nächsten Serienableger.

Kanntet ihr Desktop Dungeons schon? Habt ihr es vielleicht sogar schonmal gespielt? Interessiert euch der Nachfolger mit seinem doch recht andersartigen Grafikstil oder lässt euch das komplette Genre der Roguelikes ohnehin kalt? Erzählt uns von euren Erfahrungen gerne in den Kommentaren!