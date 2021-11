Steam Sale: 14 spannende Angebote zum Wochenstart

Die Cyberweek geht los, aber bevor auch Steam zum großen Sale-Paukenschlag ausholt, gibt es bereits vor dem Black Friday haufenweise gute Angebote zum Wochenstart. Wir haben 14 redaktionelle Empfehlungen, die wir für besonders stark halten. Wichtig: Einige dieser Angebote sind nur noch für sehr kurze Zeit gültig, also schaut so schnell wie möglich auf Steam vorbei.

Gut, damit sind wir mit dem Vorgeplänkel heute mal schnell durch - kommen wir direkt zum Highlight der Woche.

Highlight zum Wochenstart: Death Stranding

Genre: Action-Adventure | Release: 14. Juli 2020 | Plattformen: PC, PS4, PS5 | Preis: 18 Euro (um 70 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 24. November

Eines von Hideo Kojimas größten Hobbys ist das Spalten seiner Community: Death Stranding pendelte zum ursprünglichen PS4-Release zwischen Meisterwerk und Amazon-Paketzustellungssimulator. Für jede enttäuschte Nase gibt's mindestens einen begeisterten Fan, der Death Stranding zu einem der spannendsten Gaming-Experimente der letzten Jahre kürt. Und weil wir euch absolut gar nichts zur Story spoilern wollen, empfehlen wir euch einfach: Findet selbst heraus, zu welchem Lager ihr gehört.

Death Stranding kostet aktuell nur 18 Euro, um 70 Prozent reduziert lohnt sich der Spaß auf jeden Fall. Zumal natürlich mittlerweile auch mehrere Patches einige Problemzonen des Spiels aus der Welt räumen. Aber Achtung: Für PlayStation 5 erschien jüngst der sogenannte Director's Cut, der einige interessante Komfortverbesserungen ins Spiel packt - darunter ein hilfreicher Roboter, der euch Packlast abnimmt. Es gibt handfeste Gerüchte, dass dieser Director's Cut nach Ablauf einer zeitlich begrenzten Sony-Exklusivität auch für PC erscheinen könnte. Sehr wahrscheinlich schon 2022.

Wir rechnen fest damit, dass es für Besitzer des ursprünglichen Death Stranding eine verbilligte Upgrade-Möglichkeit geben wird. Checkt am besten selbst, ob euch die Verbesserungen des Director's Cut wichtig genug sind, um noch mit dem Spielstart zu warten.

Hier geht's zum Angebot von Death Stranding auf Steam

Weitere spannende Angebote

Außerdem gibt's zum Wochenstart noch diverse andere rabattierte Spiele - hier der Schnelldurchlauf.

Alle Angebote im Preisvergleich

Was gäbe es an einem Montag schöneres als eine Tabelle? Gut, wahrscheinlich sehr viel, aber hier gibt's trotzdem eine Preistabelle mit allen Angeboten im Shop-Vergleich:

Für euch was dabei? Oder wartet ihr lieber auf den Start etwaiger Cyberweek-Aktionen? So oder so: Holt Deus Ex nach.