Steam Sale: Diese 3 Spiele mit Platin-Award sind nur noch sehr kurz stark reduziert

Süßer die Preise nie fallen, als zur Weihnachtszeit. Stellt euch einfach vor, dass wir das gerade mit engelsgleicher Stimme geträllert haben. Wann kommt ein Sale besser als zu einer Zeit, in der wir massenweise Geschenke suchen oder zumindest so viel Freizeit haben, dass sich der Kauf ein paar neuer Spiele für die digitale Bibliothek auch wirklich lohnt? Am Ende spielt man sie dann zwar doch wieder nicht durch, aber wie bei vielen Dingen zählt an Weihnachten ja auch in diesem Fall der gute Wille.

Wir haben uns zum Start der Woche mal wieder auf die Pirsch begeben und Ausschau nach ein paar sehr lohnenswerten Sale-Kandidaten gehalten. Normalerweise hätten wir euch eher auf neue Releases hingewiesen, aber von denen gibt es kurz vor Heiligabend einfach zu wenige - zumindest, wenn ihr nicht gerade auf der Suche nach tonnenweise billig produzierten, schlüpfrigen Anime-Spielchen seid.

Stattdessen findet ihr an dieser Stelle drei wirklich herausragende Spiele, die im GameStar-Test mindestens eine 90 bekommen haben und nur noch wenige Tage oder Stunden für sehr wenig Geld zu haben sind.

Hunt: Showdon

Genre & Release: Multiplayer-Shooter | August 2019

Multiplayer-Shooter | August 2019 Rabatt & Preis: 60 Prozent reduziert | 16 statt 40 Euro

60 Prozent reduziert | 16 statt 40 Euro Wertung: 92 | Unser Test

92 | Unser Test Angebot gilt bis zum: 19. Dezember um 19 Uhr

12:15 Hunt: Showdown - Der Lieblings-Shooter von Fabian Siegismund

Hunt: Showdown ist so etwas wie das Anti-Call-of-Duty. Wo ihr beim einen vor allem schnelle Action serviert bekommt, gut am Abzug sein solltet und die Reflexe einer Wildkatze braucht, geht es beim anderen eher ums geschickte Taktieren, Atmosphäre und die Meisterung einiger sehr altmodischen Schießeisen. Hunt: Showdown versetzt euch in die Rolle eines Jägers, der sich auf den Weg in den Sumpf macht und dort mit zahlreichen düsteren Schrecken der Horror-Welt konfrontiert wird.

Aber wie immer gibt es neben diesen Zombies und Dämonen noch etwas viel Schrecklicheres ... andere Menschen. Als Multiplayer-Shooter habt ihr es in Hunt nicht alleine auf die beste Beute und das Ruhm-förderlichste Monster abgesehen. Auch andere Jäger wollen die Belohnung und scheuen dabei nicht davor zurück, euch in den Rücken zu fallen. Ihr solltet das also auch nicht, außer ihr tretet im Koop an ... dann benehmt euch lieber.

Derzeit läuft in Hunt übrigens ein Event, das die gesamte Spielkarte in Brand setzte. Das klingt doch nach einem perfekten Weihnachts-Spiel! Ihr müsst aber schnell sein, das Spiel ist nur noch wenige Stunden reduziert.

Hier geht's zum Angebot: Hunt: Showdown bei Steam

God of War

Genre & Release: Action-Adventure | Januar 2022

Action-Adventure | Januar 2022 Rabatt & Preis: 40 Prozent reduziert | 30 statt 50 Euro

40 Prozent reduziert | 30 statt 50 Euro Wertung: 92 | Unser Test

92 | Unser Test Angebot gilt bis zum: 22. Dezember

2:54 God of War: PC-Trailer zeigt erste Szenen aus dem PlayStation-Meisterwerk

Lange mussten PC-Spieler auf einige der größten Meisterwerke der Spielegeschichte verzichten, da Sony sie als exklusive Zugpferde für die PlayStation vorgesehen hatte. Jetzt ist aber eine Zeit angebrochen, in der jedes Jahr immer wieder alte Exklusivitäten verfliegen und eben diese Meisterwerke auf den PC übersetzen. God of War ist eines davon. In dem Action-Adventure macht ihr euch als Kriegsgott Kratos auf den Weg durch eine wunderschöne, nordische Landschaft, um gemeinsam mit eurem Sohn die Asche seiner Mutter auf dem höchsten Gipfel zu verstreuen.

Kaum einer anderen Reihe gelingt es dabei so meisterhaft, ganz persönliche Geschichten mit einer Epik zu verbinden, die wirklich ihresgleichen sucht. God of War ist ein Spiel, das euch immer entweder mit seinen actionreichen und dynamischen Kämpfen auf Trab hält, euch mit seiner Inszenierung zum Staunen bringt oder euch mit seiner Geschichte ganz, ganz starke Emotionen spüren lässt. Wir garantieren, dass euch mindestens einmal der Mund offen stehen wird.

Hier geht's zum Angebot: God of War bei Steam

Cities: Skylines

Genre & Release: Aufbaustrategie | März 2015

Aufbaustrategie | März 2015 Rabatt & Preis: 70 Prozent reduziert | 8 statt 28 Euro

70 Prozent reduziert | 8 statt 28 Euro Wertung: 91 | Unser Test

91 | Unser Test Angebot gilt bis zum: 22. Dezember

PLUS 15:31 800 Stunden später liebt Micha Cities: Skylines mehr als Stellaris

Vor einigen Jahren klang es noch wie Wahnsinn zu denken, dass ein Spiel wie Cities: Skylines einer Reihe wie Sim City ernsthaft den Rang ablaufen kann. Heute verschwendet kaum ein Städtebaufan noch einen Gedanken an Sim City. Wie denn auch, sie sind ja viel zu sehr damit beschäftigt, eine perfekte Metropole in Cities: Sklyines zu bauen!

Hier bekommt ihr wirklich alles, was ihr euch als aufstrebender Bauherr und Bürgermeister eigentlich wünschen könnt. Ihr kümmert euch um Strom- und Wasserversorgung eurer Stadt, baut Wohn- oder Industriegebiete und regelt vor allem euren Verkehr. Das macht nochmal extra viel Spaß, da Cities: Skylines seine Stadtbewohner wirklich nachvollziehbar simuliert und uns nicht einfach nur echtes Stadtleben vorgaukelt.

Derzeit bekommt ihr also eines der besten Aufbauspiele der letzten 10 Jahre sehr günstig. Aber bedenkt, dass Cities: Skylines auch extrem viele DLCs veröffentlicht hat. Nicht alle dieser Erweiterungen lohnen sich, mit der richtigen Auswahl könnt ihr euer Spielerlebnis aber nochmal gehörig aufmotzen. In unserem Nachtest erfahrt ihr, welche DLCs ihr unbedingt mitnehmen solltet.

Hier geht's zum Angebot: Cities: Skylines bei Steam

Habt ihr noch mehr Spiele gesichtet, die momentan reduziert sind und unbedingt gespielt werden sollten? Schreibt uns eure persönlichen Empfehlungen in die Kommentare!