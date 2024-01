Unter 2 Euro auf Steam: Eins der schönsten Storyspiele gibt's gerade spottbillig

Günstiger gab es Firewatch noch nie auf Steam.

Für Fans von stimmungsvollen Storyspielen ist Firewatch eine echte Empfehlung. Wer bisher unschlüssig war, den kann vielleicht der aktuelle Rabatt von 90 Prozent überzeugen. So billig war das Spiel übrigens noch nie auf Steam.

Firewatch im Steam-Sale

Alle Infos zum Angebot:

Preis: Ihr bekommt Firewatch für knapp 2 Euro auf Steam.

Ihr bekommt Firewatch für knapp 2 Euro auf Steam. Dauer des Deals: Das Angebot gilt noch bis zum 15. Januar 2024.

So spielt sich Firewatch

Ihr übernehmt die Rolle eines Brandwächters im amerikanischen Wyoming namens Henry, der dort über einen Nationalpark wacht. Zu Beginn legt ihr ein paar Hintergrundinfos zu Henry fest, die bei späteren Story-Entscheidungen ein wenig die Auswahl bestimmen.

Eure Chefin Delilah schickt euch auf einen Rundgang, dabei sprecht ihr mit ihr über euer Funkgerät und könnt häufig wählen, ob und wie ihr antwortet.

4:43 Firewatch - Testvideo zum atmosphärischen Grafikwunder

Ihr merkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt, das Mysterium, welches sich daraus entwickelt, erlebt ihr aber am besten selbst. Je nachdem wie viel Zeit ihr euch für das Erkunden der offenen Spielwelt nehmt, kommt ihr auf eine Spieldauer von vier bis sechs Stunden.

Eine große spielerische Herausforderung ist Firewatch nicht, es handelt sich um einen Walking-Simulator aus der Ego-Perspektive, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht.

Was sagen die Steam-Nutzer?

Von den gut 60.000 Rezensionen sind 88 Prozent positiv. Dabei werden die Comic-Optik, die mitreißende Geschichte und die tolle Atmosphäre gelobt.

Mercwarrior nennt Firewatch »fesselnd wie ein gutes Buch« und für Steam-Nutzer Tofu ist die Atmosphäre einfach nur »phänomenal«.

Einer der wenigen Kritikpunkte ist das Ende des Spiels, hier geht der eigentlich gelungenen Story ein wenig die Luft aus. In unserem Test haben wir übrigens eine Wertung von 82 vergeben.

Mehr Angebote auf Steam Im Steam Sale lohnen sich diese 14 beliebten Spiele besonders von Tillmann Bier

Firewatch zählt zu den schönsten Storyspielen und hat zahlreiche Fans. Habt ihr den Indie-Hit bereits gespielt oder habt es noch vor? Was ist euch als besonders positiv in Erinnerung geblieben? Ist die Atmosphäre wirklich so toll? Könnt ihr die Kritik am Ende nachvollziehen? Schreibt eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und teilt eure Story-Geheimtipps mit uns.