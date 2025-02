Steam Sale: Gerade sind hunderte Koop-Spiele reduziert, unsere 7 Empfehlungen lohnen sich besonders

Auf Steam sind aktuell richtig gute Koop-Spiele teils drastisch reduziert. Zum Beispiel Original Sin 2!

Der aktuelle große Steam Sale trägt den etwas unhandlichen Namen »Steam-Festival der lokalen Mehrspieler«. Wir sagen deshalb einfach Steam Couch-Koop-Sale dazu!

Gemeint sind: Koop-Spiele, die ihr vor allem (aber nicht nur) gemeinsam auf einem Monitor (zum Beispiel im Splitscreen) zocken könnt. Hunderte Spiele sind reduziert, die Aktion läuft vom 10. bis zum 17. Februar 2025.

Damit ihr euch in dem Wust aus Angeboten im Couch-Koop-Sale zurechtfindet, haben wir sieben Empfehlungen für euch ausgegraben, die sich auch über Online-Koop zusammen spielen lassen. Und jetzt genug der Vorrede, ab geht's.

Highlight der Woche: Divinity: Original Sin 2

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release : September 2017

: September 2017 GameStar-Wertung: 93/100

6:15 Divinity: Original Sin 2 - Test-Video: Ein MUSS für Rollenspiel-Fans!

Autoplay

Larians Meisterwerk Divinity: Original Sin 2 galt lange als das beste Rollenspiel überhaupt – bis dann Larians nächstes Meisterwerk Baldur's Gate 3 die Staffel übernommen hat. Doch wo Baldur's Gate 3 selbst mit dem aktuellen Rabatt von 20 Prozent immer noch 48 Euro kostet, bekommt ihr das sehr gut gealterte Original Sin 2 für läppische 13,50 Euro (70 Prozent Rabatt).

Und für das Geld bekommt ihr immer noch ein hervorragendes Fantasy-Rollenspiel mit spannenden Charakteren, einem intuitiven, aber komplexen Kampfsystem und unzähligen Möglichkeiten, dem Verlauf der Story euren ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Außerdem unterstützt Original Sin 2 Koop für bis zu vier Spielerinnen und Spieler.

Ihr könnt wahlweise im Splitscreen zu zweit vor dem gleichen Rechner zocken oder online zu viert oder als Mix von beidem – hier ist das Spiel angenehm flexibel. Falls ihr Original Sin 2 noch nicht gespielt habt, aber Baldur's Gate 3 mochtet, dann gebt ihm unbedingt eine Chance.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Divinity: Original Sin 2

Weitere spannende Angebote

Ein paar weitere Koop-Perlen, die wir sonst selten empfehlen, wollen wir euch zusätzlich noch an die Hand geben:

Monaco hat zwar schon 12 Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch eine einzigartige Koop-Erfahrung, in der ihr gemeinsam einen Heist plant und ausführt. Also quasi wie Payday, aber ohne Horde-Shooter-Krams und aus der Draufsicht. Kostet auf Steam 3 Euro mit 80 Prozent Rabatt .

. Battletoads galt in den 90ern als eines der schwierigsten Spiele auf dem Planeten, die Neuauflage von 2020 spielt sich da ein bisschen zugänglicher. Mit 90 Prozent Rabatt für 2 Eur o. Mit Steam Remote Play muss übrigens nur einer der drei Mitspieler das Spiel besitzen.

o. Mit Steam Remote Play muss übrigens nur einer der drei Mitspieler das Spiel besitzen. Project Zomboid ist ein absolutes Survival-Phänomen, denn es simuliert nahezu jeden Aspekt, den man nur irgendwie simulieren kann, um sich auf den drohenden Zombie-Weltuntergang vorzubereiten. Im Multiplayer ein unvergesslicher, aber auch fordernder Spaß. Für 13 Euro bzw. mit 33 Prozent Rabatt definitiv einen Blick wert.

34:58 Ich habe gemordet für eine Umhängetasche | Project Zomboid

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate sollte man nicht verwechseln mit dem ebenfalls hervorragenden Shredder's Revenge. Splintered Fate erschien Ende 2024 und ist eine Art Turtles-Variante von Hades. Bis zu vier Leute ziehen als Ninja Turtles durch teils zufallsgenerierte Dungeons und kloppen alles weg, um Upgrades zu kaufen, zu scheitern und von vorne zu starten. Spielt sich super, kostet derzeit 18 Euro (35 Prozent Rabatt) .

. Streets of Rage 4 ist ein absoluter King unter den Beat 'em Ups, den ihr im Couch- oder Online-Koop an einem Abend durchspielen könnt. Ihr prügelt euch durch gangsterverseuchte Straßen, lauscht dem fetzigen Soundtrack und snackt dabei hoffentlich was Feines. Mit 60 Prozent Rabatt aktuell für 10 Euro zu haben.

zu haben. Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef ist eines der wenigen 40K-Spiele, in denen ihr mal die Orks spielt. Und wie üblich haben die nur Quatsch im Sinn: Ihr ballert euch wahlweise solo oder im Koop durch abgedrehte Levels, schaltet euch mit gesammelten Gegnerzähnen Upgrades frei und erfreut euch am überdrehten 40K-Humor. Mit 50 Prozent Rabatt aktuell für 10 Euro.

Falls euch hier nichts anlacht, dann checkt gerne auch mal unsere Liste der aktuell besten Koop-Spiele – viele davon sind im Steam Sale ebenfalls reduziert.

Und falls da auch nichts dabei ist, dann ... naja, dann verratet uns einfach, was ihr euch gönnt beziehungsweise welche Favoriten ihr am liebsten im Koop spielt.

Castle Crashers? Deep Rock Galactic? Oder sprecht ihr euch heimlich in Among Us ab? Lasst es uns wissen.