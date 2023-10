Steam-Sale: Diese 11 besonders günstigen Angebote solltet ihr euch ansehen

Diese Woche bekommt ihr unter anderem Hunt: Showdown, Road 96 und Sherlock Holmes: Chapter One sehr günstig.

Jede Woche sind bei Steam zahlreiche Spiele reduziert und bei den Angeboten warten manchmal echte Schnäppchen. Wir haben euch auch dieses Mal wieder einige spannende Titel herausgesucht, die zumindest auf Steam zuvor noch nie günstiger zu bekommen waren. Vielleicht ist auch etwas für euch dabei, seht einfach selbst!

Highlight der Woche - Sherlock Holmes: Chapter One

13:16 Detektiv in Bestform - Sherlock Holmes: Chapter One im Videotest

Genre: Adventure | Release: November 2021 | Preis & Rabatt: 75 Prozent reduziert auf 11 Euro

Steckt in euch ein echter Detektiv? Bleibt eurem wachen Blick nichts verborgen, ist kaum ein Rätsel für euren messerscharfen Verstand eine Herausforderung? Dann solltet ihr es vielleicht einmal ausprobieren, in Sherlock Holmes: Chapter One in die Rolle des weltberühmten Detektivs zu schlüpfen.

Das etwa 30 Stunden lange Adventure ist der zweitneueste Teil der Sherlock-Reihe von Entwickler Frogware, und lässt uns erstmals eine vollkommen offene Welt erkunden. Es handelt sich um die hübsche Mittelmeerinsel Cordona, die sich in unserem Test als das große Highlight des Spiels erweist. Denn sie wirkt nicht nur äußerst lebendig, sondern lockt uns mit netten Nebenquest und unterhaltsamen Aktivitäten. Auf nervigen Sammelkram wird dagegen verzichtet.

Allerdings sind die großen Fälle unseres Detektivs nicht mehr ganz so komplex und herausfordernd wie noch in älteren Spielen der Reihe, auch wenn sie durchaus spannende Geschichten erzählen und abwechslungsreich sind. Für etwas mehr als 10 Euro lohnt sich das Abenteuer aber auf jeden Fall!

Weitere tolle Angebote

Natürlich sind noch viele weitere Spiele im Angebot, einige besonders spannende Titel haben wir hier für euch herausgesucht. Die Angebote stammen alle von Steam, lediglich UnderRail ist auf GOG.com reduziert. Viel Spaß beim Stöbern!

2:04 In Hunt: Showdown wird es zum neuen Event offenbar wieder feurig und düster

Riders Republic: Hier fahrt ihr Rennen mit dem Bike, Snowboard und Skiern vor dem wunderschönen Hintergrund US-amerikanischer Nationalparks. Ihr beweist euch in Multiplayer-Rennen oder erkundet einfach die große Open World. (75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Hier fahrt ihr Rennen mit dem Bike, Snowboard und Skiern vor dem wunderschönen Hintergrund US-amerikanischer Nationalparks. Ihr beweist euch in Multiplayer-Rennen oder erkundet einfach die große Open World. (75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Road 96: Ein Roadtrip-Abenteuer, bei dem ihr per Anhalter einem autoritären Regime entkommen wollt. Der Ausgang der spannenden Geschichte hängt von euren Entscheidungen ab. (65 Prozent reduziert auf 7 Euro)

Ein Roadtrip-Abenteuer, bei dem ihr per Anhalter einem autoritären Regime entkommen wollt. Der Ausgang der spannenden Geschichte hängt von euren Entscheidungen ab. (65 Prozent reduziert auf 7 Euro) Sherlock Holmes: The Awakened: Der wohl berühmteste Detektiv der Welt muss sich in diesem Remake des gleichnamigen Originals mit einem gruseligen Lovecraft-Kult auseinandersetzen. (40 Prozent reduziert auf 24 Euro)

Der wohl berühmteste Detektiv der Welt muss sich in diesem Remake des gleichnamigen Originals mit einem gruseligen Lovecraft-Kult auseinandersetzen. (40 Prozent reduziert auf 24 Euro) The Talos Principle: Ein umfangreiches und anspruchsvolles Rätselspiel, das euch mit Fragen rund um die menschliche Existenz konfrontiert und euch vor noch mehr Rätsel stellt. Wenn euch Portal gefällt, habt ihr wahrscheinlich auch hier euren Spaß. (90 Prozent reduziert auf 3 Euro)

Ein umfangreiches und anspruchsvolles Rätselspiel, das euch mit Fragen rund um die menschliche Existenz konfrontiert und euch vor noch mehr Rätsel stellt. Wenn euch Portal gefällt, habt ihr wahrscheinlich auch hier euren Spaß. (90 Prozent reduziert auf 3 Euro) Tiny Tina's Wonderlands: Ein Ableger der Borderlands-Reihe mit dem vertrauten Humor und Spielprinzip, allerdings in einem Table-Top-Szenario. Wer es gerne schräg mag und gar nicht genug vom Looten bekommt, sollte zugreifen. (67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

14:52 Der neue Borderlands-Shooter ist besser als wir dachten - Tiny Tina's Wonderlands im Test

UnderRail: Ein klassisches isometrisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Das düstere postapokalyptische Szenario lässt es wie eine Mischung aus Fallout und Metro wirken. (60 Prozent reduziert auf 6 Euro)

Ein klassisches isometrisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Das düstere postapokalyptische Szenario lässt es wie eine Mischung aus Fallout und Metro wirken. (60 Prozent reduziert auf 6 Euro) We Were Here Together: Ein Koop-Erlebnis für zwei Spieler, bei dem ihr gemeinsam einer unheimlichen Burg entkommen müsst. Ihr kommuniziert über Funkgeräte, um gemeinsam Rätsel zu lösen. (50 Prozent reduziert auf 6,50 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Seid ihr fündig geworden? Falls nicht, dann könnt ihr bei uns natürlich noch viele weitere Spiele entdecken. Vielleicht ist ja bei den folgenden Artikeln auch etwas für euch dabei:

Ist bei den heutigen Angeboten auch etwas für euch dabei, und werdet ihr euch eines der Spiele kaufen? Habt ihr einen der Titel vielleicht schon selbst gespielt und könnt ihn empfehlen oder davon abraten? Welches besondere Angebot haben wir verpasst, das ihr vielleicht im aktuellen Steam Sale entdeckt habt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!