Das sind nur drei von vielen teils topaktuellen Strategiespielen, die bei Steam aktuell im Sale zu haben sind: Old World, Farthest Frontier, Mechabellum (von links nach rechts).

Sonntag Steam Sale? Sauber! Moderne Konsummenschen lieben schließlich nichts mehr, als am Wochenende Geld auszugeben - aber die meisten Geschäfte sind ausgerechnet am Sonntag zu, wenn man die meiste Zeit zum Stöbern hat.

Der Steam Sale Tacticon 2023 dagegen startet heute nochmal richtig durch und hat bis einschließlich morgen haufenweise Rabatte auf Strategie-, Taktik- und Aufbauspiele für den PC im Angebot. Wir stellen euch die besten Deals aus den 88 verfügbaren Angeboten vor.

Bis wann gelten die Angebote? Der Tacticon-Sale bei Steam läuft bis zum 15. Mai 2023.

Highlights des Tacticon-Sales

Northgard

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Shiro Games | Release: 7. März 2018 | Preis und Rabatt: 8 Euro (um 70 Prozent reduziert)

Die Siedler? Pah, Waschlappen! Die Wikinger sind die echten Aufbauprofis und Northgard inzwischen das bessere Siedler-Spiel. Ihr errichtet in Kampagne, Endlosspiel oder Mehrspielermodus kleine Siedlungen, nehmt neue Sektoren ein und setzt euch gegen die raue Umgebung, etwa Monster sowie feindliche Clans, zur Wehr.

Das Spielprinzip ist dabei ziemlich einfach. Ihr startet mit einer Art Dorfzentrum und vier Bewohnern. In jedem Sektor könnt ihr je nach Gegebenheiten und Clan zwei bis sechs Gebäude errichten und diesen Arbeitskräfte zuteilen. Die erwirtschaften Nahrung, (Brenn-)Holz, Geld, Steine, Eisen und Wissen.

Im Nachtest fünf Jahre nach Northgard-Release schwärmte GameStar-Autor Reiner Hauser kürzlich: »Wer auf Aufbaustrategie steht, wird hier mit Sicherheit einige gemütliche Wikinger-Stunden verbringen können.«

Spar-Tipp: Aktuell sind auch die vielen DLCs zu Northgard um 50 Prozent im Preis gesenkt. Damit könnt ihr die Clan-Vielfalt des Strategiespiels für rund zwei Euro pro neuer Fraktion aufmöbeln. Unbedingt zuschlagen!

Spellforce: Conquest of Eo

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Owned by Gravity | Release: 3. Februar 2023 | Preis und Rabatt: 24 Euro (um 20 Prozent reduziert)

Ihr kennt Spellforce vor allem als Mix aus Rollenspiel und Echtzeitstrategie. Doch Conquest of Eo hat dieses Jahr gezeigt, dass auch Rundenstrategie im Stil von Heroes of Might and Magic zum Setting passt. Nur drei Monate nach Release gibt es das Spiel zum ersten Mal im Sale und der lohnt sich mal so richtig.

Taktische Kämpfe, dazu eine Weltkarte wie von Civilization gewohnt und viel Fantasy-Atmosphäre: Mit Spellforce: Conquest of Eo bekommt ihr ein tolles Strategie-Kleinod, das uns im Test eine neue Seite an Spellforce gezeigt hat.

The Last Spell

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Ishtar Games | Release: 9. März 2023 | Preis und Rabatt: 20 Euro (um 20 Prozent reduziert)

Tower Defense im herrlich makabren Pixel-Grafikstil mit motivierenden Mechaniken: The Last Spell ist ein Zeitfresser allererster Güte. 91 Prozent positive User-Reviews auf Steam sprechen eine eindeutige Sprache.

Auch GameStar-Autor Sascha Penzhorn ist angetan von The Last Spell. Denn das Spiel kombiniert unterschiedliche Genre: In Kampfpausen baut ihr Verteidigungsanlagen, nachts schlagt ihr Horden von Untoten mit euren Kriegern zurück - rundenweise.

Weitere spannende Angebote im Tacticon-Sale

Ist bei diesem Steam Sale was für euch dabei? Habt ihr einige der Spiele aus dem Tacticon 2023 vielleicht schon gespielt? Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Strategiespiele mit Rabatt ihr anderen Lesern empfehlt und bei welchen Interessierte vielleicht trotz guter Angebote lieber von einem Kauf Abstand nehmen sollten.