Ihr habt Steam-Spiele, die keiner sehen darf? Valve arbeitet vielleicht an einer Lösung dieses Problems

Peinliche Spiele in der Steam-Bibliothek könnt ihr vielleicht bald einfach verstecken.

Ihr wollt, dass niemand mehr eure erotischen Visual Novels oder eure 5.000 Stunden in Cookie Clicker auf eurem Steam-Profil findet? Valve scheint an einer Lösung zu arbeiten, bei der ihr sogar gleichzeitig weiterhin stolz eure Achievements präsentieren dürft.

Mehr Privatsphäre auf Steam

Um welche neue Funktion geht es? Laut dem Schöpfer der Webseite SteamDB, Pavel Djundik, soll Steam an einer neuen Privatsphäre-Funktion arbeiten.

Damit sollen einzelne Spiele als »privat« markiert werden können und so unsichtbar für alle anderen sein. Via X, ehemals Twitter, zeigte Djundik, wie die neue Funktion aussehen soll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bitte beachtet, dass es sich hierbei noch um keine offizielle Ankündigung von Valve handelt. Ob, wann und in welcher Form diese Funktion in Steam implementiert wird, steht also noch nicht fest.

Wie funktioniert Privatsphäre bisher auf Steam? Bisher gibt es in den Profileinstellungen drei Optionen, wer die Details zu euren Spielen sehen kann.

Öffentlich: Jeder Steam-Nutzer kann sehen, welche Spiele und Achievements ihr habt. Auch eure Wunschliste und die Spielzeit für jedes individuelle Spiel ist dadurch öffentlich.

Jeder Steam-Nutzer kann sehen, welche Spiele und Achievements ihr habt. Auch eure Wunschliste und die Spielzeit für jedes individuelle Spiel ist dadurch öffentlich. Nur für Freunde: Nur wer in eurer Freundesliste ist, kann die oben genannten Informationen einsehen.

Nur wer in eurer Freundesliste ist, kann die oben genannten Informationen einsehen. Privat: Kein Steam-Nutzer hat Zugriff auf die genannten Informationen.

Garantiert nicht verstecken müsst ihr diese Spiele, die im November 2024 noch erscheinen:

26:44 Neue Spiele im November - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Was bedeutet das für euch? In erster Linie mehr Kontrolle über die Informationen, die ihr online teilt. Wann immer ihr ein Spiel vor anderen verstecken wollt, könntet ihr es einfach ausblenden, ohne den kompletten Account auf »privat« zu setzen.

Das heißt niemand sieht, was auch immer ihr privat halten wollt und gleichzeitig könnt ihr mit eurem Achievements angeben oder eure 7.849 Stunden in GTA Online zur Schau stellen.

Seien wir ehrlich: Die meisten durch diese Funktion versteckten Spiele dürften wohl in die Kategorie »Ab 18« fallen. Was haltet ihr von dieser Idee? Würdet ihr bessere Privatsphäre-Einstellungen auf Steam begrüßen? Habt ihr Spiele in der Bibliothek, von denen besser niemand wissen soll? Teilt eure Gedanken gerne mit uns in den Kommentaren.