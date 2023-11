Steam Top 10: Ein neuer Koop-Hit sorgt für Furore

Erst gleichen sich die Wochen in den Steam-Topsellern fast wie ein Ei dem anderen, und dann gerät plötzlich richtig was in Bewegung. Diese Woche bietet da ein paar Überraschungen! Zum einen meldet das kooperative Indie-Spiel Lethal Company große Ambitionen an, zum anderen kehrt PUBG mal eben auf Platz 1 zurück. Und dann wäre da noch die Rückkehr eines ... Klassikers?

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Lethal Company

Steam-Liebling Lethal Company zeigt im Trailer, worum es eigentlich geht

Genre: Koop-Horrorspiel | Steam-Release: 23. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

Das Koop-Spiel Lethal Company schlägt gerade ein wie Asteroid. Topseller-Platz 8, rund 47.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler und, besonders bemerkenswert, satte 97 Prozent positive Wertungen von über 10.000 Steam-Usern, noch dazu im Early Access. Also durch die Bank gute Nachrichten für den jungen Indie-Entwickler Zeekerss.

In Lethal Company geht ihr mit Freunden auf gruselige und gefährliche Missionen, um Schrott auf verlassenen planetaren Außenposten zu sammeln und vom Erlös noch ertragreichere Aufträge freizuschalten. Alles mit einer großen Portion Sci-Fi-Horror versehen.

Ist Koop euer Ding? In einem anderen Artikel zeigen wir euch weitere hervorragende Koop-Spiele 2023.

PUBG

Genre: Multiplayer-Shooter | Steam-Release: 21. Dezember 2017 | Preis: Free2Play

PUBG ist eines der, wenn nicht das erfolgreichste Battle Royale aller Zeiten. Zwar wurde das Allzeithoch von 3,2 Millionen gleichzeitig aktiven Usern auf Steam nie wieder (von irgendwem) erreicht, aber neue Updates können durchaus für einen Zuwachs an Spielern sorgen. Und für die Spitzenposition auf Steam, am Umsatz gemessen.

So geschehen nach dem Release von Patch 26.2, der einen neuen Crafter Pass ins Spiel brachte, mit dessen Items sich Waffen-Skins verbessern lassen. Zudem schraubte Entwickler Krafton weiter an der Feinbalance und brachte nicht zuletzt mit Pillar Compound eine neue Map für's Team Deathmatch.

Risk of Rain Returns

Action-Klassiker Risk of Rain Returns kehrt mit Verbesserungen zurück

Genre: Roguelike-Plattformer | Steam-Release: 8. November 2023 | Preis: 14,99 Euro

Kann man bei zehn Jahre alten Videospielen schon von Klassikern sprechen? Falls ja, dann ist Risk of Rain definitiv so ein Fall. So richtig Aufmerksamkeit bekam erst der Nachfolger Risk of Rain 2. Inzwischen ist aber der erste Teil in einer verbesserten Fassung auf Steam erschienen und zieht dort massenweise Käufer an.

Das reicht für den fünften Platz in den dieswöchigen umsatzstärksten Steam-Spielen. Nicht schlecht für einen Titel, der gerade einmal 15 Euro pro Stück kostet. 45.000 gleichzeitig aktive Spieler und Spielerinnen an der Spitze zeigen dann auch, dass da verdammt viel Buzz drauf ist.