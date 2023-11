5 neue Steam-Hits, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt

Wir sind hier, ihr seid hier – Zeit für die wöchentlichen Steam-Tipps! Wie gewohnt zeigen wir euch Spiele, die nur wenige auf dem Schirm haben. Aber wer sie kennt, ist überwiegend begeistert.

Diesmal mit einem heißgeliebten neuen Shooter, der Rückkehr eines echten Klassikers und einem Koop-Horrorspiel mit Traumwertung. Viel Spaß bei unseren neuen Geheimtipps auf Steam.

Roboquest

Genre: Roguelike-Shooter | Steam-Release: 7. November 2023 | Preis: 24,99 Euro

1:21 Rasanter neuer Shooter Roboquest zeigt Gameplay im Trailer

Schon im Early Access beliebt, zum Full Release ein wahrer Hit: Der Ego-Shooter Roboquest kommt bei Steam auf starke 94 Prozent Zustimmung aus rund 5.200 Reviews. Der knallige Grafikstil fällt sofort ins Auge, aber es steckt noch mehr drin.

In Roboquest seid ihr ein frisch neugestarteter Roboter, der in einer zerstörten Welt aufgewacht ist. Verantwortlich für den ganzen Terz sind wohl andere Roboter, denen ihr nun kräftig einschenken sollt. Weil als Roguelike-Shooter konzipiert, gehört der Bildschirmtod zum Fortschritt dazu. Und die Umgebungen werden jedes Mal neu und zufällig erstellt.

Mehr zum Thema gefällig? Welche die 100 besten Shooter aller Zeiten sind, erfahrt ihr hier:

Risk of Rain Returns

Genre: Roguelike-Plattformer | Steam-Release: 8. November 2023 | Preis: 14,99 Euro

2:10 Action-Klassiker Risk of Rain Returns kehrt mit Verbesserungen zurück

Risk of Rain 2 gilt schon als Shooter-Geheimtipp, aber noch weniger Leute dürften den ersten Teil kennen. Das soll sich jetzt ändern, denn das Roguelike-Actionspiel erscheint nochmal in einer verbesserten Version auf Steam. 86 Prozent von über 3.000 Steam-Reviewern finden's gut.

Risk of Rain Returns setzt, anders als der zweite Teil, nicht auf 3D-Grafik und ist auch kein Third Person Shooter. Ihr seid in klassischer Seitenperspektive unterwegs, ballert und kloppt euch durch Horden von Gegnern, sammelt immer mächtigere Ausrüstung und jeder Tod macht euch stärker.

Was den Nachfolger so einzigartig macht, erfahrt ihr im Artikel zu Risk of Rain 2.

Lethal Company

Genre: Koop-Horror | Steam-Release: 23. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

0:52 Steam-Liebling Lethal Company zeigt im Trailer, worum es eigentlich geht

Die Firma ist toll, die Firma hat immer recht. Und wenn sie euch und bis zu drei Freunde auf die trostlosesten Felsbrocken im Weltall schickt, um Ressourcen zu sammeln, wird die Firma schon gute Gründe dafür haben. Profit zum Beispiel! Lethal Company ist auf Steam im Early Access bereits ein absoluter Publikumsliebling (rund 5.000 Reviews, zu 97 Prozent positiv).

Eure kooperativen Ausflüge werden dann auch schnell gefährlich und ihr müsst clever zusammenarbeiten, um euren Auftrag zu erfüllen, ohne von spontanem Existenzversagen ereilt zu werden. Mit auf Missionen verdienter Währung könnt ihr immer gefährlichere Aufträge annehmen. Das erinnert ein bisschen an das exzellente Deep Rock Galactic.

Salt and Sacrifice

Genre: Soulslike-Rollenspiel | Steam-Release: 7. November 2023 | Preis: 19,50 Euro

1:30 Salt and Sacrifice - Nachfolger zum 2D-Soulslike hat endlich einen Release-Termin

Soulslikes gibt's in allen Formen und Größen, sogar als Shooter in Unreal Engine 5, aber auch die Seitenansicht bekommt immer mehr Vertreter. Eines davon ist Salt and Sacrifice, das den Nachfolger zu Salt and Sanctuary darstellt und mit einem schicken Artdesign auffällt. Es gibt allerdings auch Kritik wegen der Technik, was zu einem Schnitt von 68 Prozent Zustimmung führt.

Im Kern ist Salt and Sanctuary genretypisch bockschwer, erzählerisch subtil und fügt zu den Soulslike-Tugenden eine Prise Monsterjagd und Rollenspiel-Fortschritt hinzu. Finstere Magi-Monster suchen die Welt heim und ihr sollt dem Spuk in der Rolle eines Inquisitors ein Ende setzen.

Cursorblade

Genre: Reverse Bullet Hell | Steam-Release: 6. November 2023 | Preis: 4,99 Euro

0:28 Cursorblade macht eure Maus zur mächtigen Waffe

Diese Woche hat die Roguelike-Dichte ein neues Rekordniveau erreicht! Und das fünfte Spiel in unserer Liste ist mal ein ganz ungewöhnliches: Cursorblade. Euer Mauszeiger ist ein Schwert, der Bildschirm wimmelt vor Viechern und je mehr ihr piekst, desto mehr und bessere Spezialfähigkeiten dürft ihr hinzufügen.

Damit werdet ihr im Laufe der Runde zur Reverse Bullet Hell. Das niedliche Spiel fällt also in dieselbe Kategorie wie Vampire Survivors, Halls of Torment und Co. Wer stibt, darf trotzdem daran wachsen und so im Laufe der Zeit immer weiter voranschreiten.

Und, habt ihr in dieser Woche ein neues Spiel für euch gefunden? Für welches könnt ihr euch erwärmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!