Bei Steam und Epic sind am Wochenende 4 Spiele kostenlos

Das Wochenende ist da und hat wie immer Gratisspiele und Free Weekends im Gepäck! Diese Woche gibt es zwei geschenkte Spiele und zwei kostenlose Wochenenden bei Steam und Epic. Wir listen euch alle Gratis-Angebote für den PC auf, die ihr aktuell gratis spielen beziehungsweise dauerhaft herunterladen könnt.

Darkwood gibt es dauerhaft geschenkt

Gibt es hier ein paar Fans von klassischem Survival-Horror? Dann ist Darkwood ein besonderer Leckerbissen für euch! Das lässt euch den Horror nämlich aus der ungewöhnlichen Top-Down-Perspektive erleben und das ist unerwartet effektiv und verstörend. Wenn ihr Lust auf dieses besondere Grusel-Experiment habt, dann könnt ihr euch das Spiel jetzt völlig kostenlos sichern.

Wie bekommt ihr es? Darkwood sichert ihr euch auf Epic, indem ihr auf der Shopseite das Produkt für 0 Euro eurem Warenkorb hinzufügt. Danach gehört es für immer euch und ihr könnt es jederzeit herunterladen.

Angebot gilt bis : 20. Oktober 2022 um 17 Uhr

: 20. Oktober 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Per Aspera könnt ihr kostenlos ausprobieren

Wolltet ihr schon immer mal eine hochintelligente KI auf dem Mars spielen und seid obendrein noch Aufbaustrategie-Fans? Perfekt, dann lohnt sich ein Blick in Per Aspera, das euch in einer lebensfeindlichen Umgebung eine heimelige Siedlung erbauen lässt. Wir haben Per Aspera kürzlich einem Nachtest unterzogen und können verraten: 2022 lohnt sich die Städtebausim!

8 15 Mehr zum Thema Per Aspera ist ein Aufbauspiel-Geheimtipp, den ihr 2022 nachholen solltet

Wie bekommt ihr es? Per Aspera könnt ihr auf Steam kostenlos spielen, indem ihr einfach auf der Shopseite auf den grünen »Spiel starten«-Button klickt und der Download beginnt. Danach steht es euch für den Testzeitraum zur Verfügung.

Angebot gilt bis : 19. Oktober 2022 um 17 Uhr

: 19. Oktober 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam

Ein Free Weekend und ein Gratis-Spiel

Toejam & Earl: Back in the Groove: Die Fortsetzung des 90er-Jahre-Adventure-Klassikers gibt es jetzt gratis im Epic Store zum dauerhaften Download. (bis zum 20. Oktober)

Madden NFL 23: Die aktuelle Ausgabe der Football-Simulation könnt ihr über das Wochenende kostenlos auf Steam ausprobieren. (bis zum 17. Oktober)

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im Oktober weitere Gratisspiele abstauben. Unter anderem Total War: Warhammer 2:

43 6 Mehr zum Thema Amazon verschenkt hochwertige Kost für Warhammer- und Mittelerde-Fans

Wenn ihr Mitglied der GameStar-Plus-Familie seid, bekommt ihr im Oktober das Aufbauspiel Project Highrise geschenkt. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns doch in die Kommentare!