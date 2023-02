35% Slytherin: Steam verrät die weltweite Verteilung der Häuser in Hogwarts Legacy

Welches Haus in Hogwarts Legacy ist wirklich das beliebteste? Dank Steam gibt's darauf jetzt die eindeutige Antwort - und nein, es ist nicht Gryffindor, das Haus, zu dem die beliebten Charaktere Harry Potter, Hermine und Ron Weasley gehören.

Dieses Haus steht bei PC-Spielern besonders hoch im Kurs

Genau wie in den Büchern und Filmen beginnt das Abenteuer in Hogwarts mit der Wahl des Hauses - nachdem der sprechende Hut euch mit einigen Fragen gelöchert hat, wählt er für euch eines der vier Häuser aus.

Ihr müsst euch aber nicht an dessen Empfehlung halten, sondern könnt euch frei entscheiden. Und egal, ob sich die Steam-Spieler haben einsortieren lassen oder selbst gewählt haben - es gibt einen eindeutigen Sieger und einen noch klareren Verlier bei der Wahl zum beliebtesten Haus:

Slytherin (35 Prozent aller Spieler) Ravenclaw (27 Prozent) Gryffindor (26 Prozent) Hufflepuff (12 Prozent)

Warum ausgerechnet Slytherin an erster Stelle steht, lässt sich nur mutmaßen: Das Haus passt als einziges zu Spielern, die moralisch zweideutige Charaktere verkörpern - oder sogar einfach nur durchweg böse sein wollen.

Aber auch die anderen Häuser haben Vorteile: Als Ravenclaw könnt ihr etwa direkt mit dem fliegenden Besen auf dem Dach landen und schnell in den Gemeinschaftsraum gehen und als Hufflepuff könnt ihr sogar das Innere des Gefängnisses Askaban sehen.

Die Zahlen stammen übrigens aus den Steam Achievements: Wenn man hier die Kartenkammer erreicht, gibt es ein unterschiedliches Achievement für jedes Haus.

Nicht ganz so eindeutig ist das Ergebnis bei euch: Ravenclaw hat mit nur wenigen Stimmen vor Slytherin triumphiert, die GameStar-Leser sind also etwas rechtschaffender als der durchschnittliche Steam-Spieler. Aber auch bei euch muss Hufflepuff um Ansehen ringen - genauso wie bei den anderen Häusern in den Büchern und Filmen, wo das Haus mit dem Dachs-Wappen oft nicht ernst genommen wird.