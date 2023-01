Hogwarts Legacy: Slytherin oder Ravenclaw? Eure Häuserwahl ist ein knappes Rennen!

Der erste Tag bei der Schule für Hexerei und Zauberei rückt immer näher, bereits am 10. Februar fährt der Hogwarts Express ins Rollenspiel Hogwarts Legacy ab! Nur gut, dass sich die meisten von euch schon festgelegt haben, welchen Häuserwunsch sie dem sprechenden Hut heimlich zuflüstern wollen. Wir haben euch gefragt, ob ihr in eurem ersten Durchgang ein Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw oder doch Hufflepuff werden wollt - und das Ergebnis ist äußerst knapp ausgefallen.

Wenn ihr gleich mehr zu Hogwarts Legacy erfahren wollt, findet ihr hier unsere dicke Preview zum Rollenspiel:

Das beliebteste Haus der GameStar-Community

Das Ergebnis unserer Umfrage könnt ihr euch hier ansehen (Stand: 12. Januar 2023):

Der Kampf um Platz 1 ist offensichtlich hart umkämpft, mit jeweils 25 Prozent ist bereits die halbe Leserschaft auf Ravenclaw und Slytherin aufgeteilt. Bei über 17.000 Abstimmungen hat Ravenclaw mit 67 Stimmen um Haaresbreite die Nase vorn. Der mutige Löwe von Gryffindor ist mit 18 Prozent noch auf dem Treppchen, während sich Hufflepuff mit 14 Prozent zufriedengeben muss.

Zehn Prozent von euch haben sich noch nicht festgelegt und wollen lieber aus dem Bauch heraus entscheiden, während acht Prozent den Titel nicht zum Release spielen werden.

Die meisten von euch können sich also schon mal auf den hellen Gemeinschaftsraum der Ravenclaws einstellen. Für einen Ausblick darauf empfehlen wir euch dieses hilfreiche Video:

Kontroverse um J.K. Rowling

Das einzige Haus, das mich tatsächlich gar nicht reizt, ist Gryffindor

In den Kommentaren unterhaltet ihr euch fleißig, welches Haus euch am meisten anspricht. Der User falconian und seine Frau haben beispielsweise strikte Tassenregeln:

Der sprechende Hut im Internet auf dieser offiziellen HP Seite hat mich damals befragt und entschieden, dass ich ein Gryffindor bin. Seit dem halte ich mich daran xD Bei meiner Frau war es Ravenclaw und dementsprechend trinken wir morgens unseren Tee aus Gryffindor und Ravenclaw Tassen. Die Tasse des anderen zu nehmen ist natürlich strengstens verboten.

User nofxman schließt sich der Mehrheit an und entscheidet sich für das Haus, welche besonders für seine Intelligenz und Kreativität bekannt ist:

Ravenclaw! Vong Klukheit her!

Crimok sieht sich auch im Haus Ravenclaw und will dabei einer brennenden Frage nachgehen, die sich schon einige Potter-Fans gestellt haben:

Ravenclaw. Vielleicht finde ich dann heraus, wieso das Wappen ein Adler und kein Rabe ist :)

Don Schorschi will dagegen der Welt mit seiner Wahl endlich etwas beweisen:

Ich hätte Bock zu zeigen, dass in Slytherin nicht nur Arschlöcher sind. Das einzige Haus, das mich gar nicht reizt, ist tatsächlich Gryffindor.

User hockeyer wählt den Underdog Hufflepuff, um sein Wissen über die Potter-Welt zu vergrößern:

Werde auch auf jeden Fall Hufflepuff nehmen, ich möchte auch mehr darüber wissen. Habe gerade nochmal alle Filme geschaut und über Hufflepuff kommt echt am wenigsten vor (OK Ravenclaw ist jetzt auch nicht viel, aber zumindest etwas mehr.)

5WYR schwelgt lieber in Erinnerungen, anstatt sich festzulegen:

Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Harry Potter (und meiner Schwägerin) seit ich auf dem Geburtstag meiner Nichte "Slytherin" gerufen habe, als Sie Ihren neuen Hut aufgesetzt hat. Ach ja... das wars wert.

Wie das heißerwartete Rollenspiel aus Sicht von Coldmirror werden soll, könnt ihr euch in unserem Podcast anhören:

Hättet ihr gedacht, dass das Ergebnis so knapp ausfallen würde? Und was machen wir jetzt mit den freien Betten im Schlafsaal von Hufflepuff, da ja alle nach Slytherin und Ravenclaw gehen? Fragen über Fragen ... schreibt uns doch eure Idee in die Kommentare!