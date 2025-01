Steam: Entwickler bekommen jedes Jahr Schokolade zu Weihnachten geschenkt, wenn ihr Spiel gut ist

18:05 Die Top 20 Steam-Games stecken voller Überraschungen!

Wir haben es geschafft! Die Feiertage und damit verbundene Festlichkeiten liegen hinter uns, der Pile of Shame ist durch etwaige Sales gewachsen und die Schokoladen-Vorräte sind aufgefüllt. Jetzt können wir guten Gewissens ins neue Jahr starten.

Aber nicht nur wir Spielerinnen und Spieler haben jetzt mit der Ausbeute der Feiertage zu tun. Offenbar verschenkt Valve seit Jahren zu Weihnachten Schokoladen-Pakete an Entwickler-Teams.

Entwickler freuen sich über Geschenk von Steam

Auf Reddit hat einer der Entwickler des Indie-Spiels Hydroneer stolz die diesjährige Schoki-Ausbeute gepostet, die das kleine Studio von Valve erhalten hat.

Demnach erhält das Team seit mehr als vier Jahren zu jedem Weihnachten ein solches Paket. In den Kommentaren zeigen sich die User überrascht und sind positiv beeindruckt von Valves liebevoller Geste. Manche überlegen sogar scherzhaft, nur für diese Schokolade ein Spiel entwickeln zu wollen.

Es sieht allerdings so aus, dass nicht jeder Entwickler in den Genuss dieser kleinen Aufmerksamkeit kommt. U/LimeBlossom_TTV schreibt beispielsweise: »Ich habe keine bekommen. Es gibt wahrscheinlich eine Mindestanforderung für den Erfolg des Spiels. Macht aber auch Sinn, da es Zehntausende von Studios gibt.«

Jedes Jahr werden auf Steam tausende Spiele veröffentlicht. Allein im Jahr 2024 wuchs die globale Steam-Bibliothek um knapp 19.000 Spiele. Laut SteamDB sind 2025 bereits 75 Titel auf der Plattform veröffentlicht worden – zum Zeitpunkt dieses Artikels also innerhalb von nur drei Tagen. Da ist es also nicht verwunderlich, dass nicht alle Entwicklerinnen und Entwickler von Steam bedacht werden können.

Dennoch ist es erstaunlich, dass auch Indie-Studios wie Foulball Hangover, die Hydroneer entwickelt haben, diese nette Aufmerksamkeit bekommen. Wie bereits in dem Post erwähnt wurde, ist das keine neue Praktik. Tatsächlich hat bereits vor sieben Jahren ein Entwickler von Clicker Heroes auf Reddit berichtet, dass alle Mitglieder des Teams Schokolade von Valve bekommen haben:

Viele User schreiben zudem, dass sie sich darüber freuen, wie Valve seinen Anteil von 30 Prozent nutzt. Spiele, die über Steam verkauft werden, generieren nämlich einen Teil ihrer Einnahmen als Gewinnbeteiligung für das Unternehmen – 30 Prozent.

Nimmt ein Spiel also einen Euro ein, gehen 30 Cent an Steam und 70 Cent an die Entwickler. Im Gegenzug haben Entwicklerinnen und Entwickler Zugriff auf verschiedene Tools sowie Services und bekommen natürlich Reichweite, um ihr Spiel zu bewerben. Obendrauf gibt's dann noch ein bisschen Schokolade.