Steam Winter Sale: Diese 15 großartigen Rollenspiele gibt's jetzt noch stark reduziert

Dass wir über Silvester fast schon im T-Shirt an die frische Luft gehen konnten, beweist es: Der Winter kann schnell vorbei sein! Und das gilt genauso für den aktuellen Steam Winter Sale 2022, der in wenigen Tagen (am 5. Januar 2023) die Pforten schließt. Allmählich nähern wir uns also dem Endspurt - und das heißt für uns vor allem eines: Wir kramen nochmal ein paar coole Angebote für euch raus.

Heute mit Rollenspielen! Ihr liebt Rollenspiele, wir lieben Rollenspiele - in großartige Welten eintauchen, die Stats unseres Avatars hochschrauben, Quests erfüllen, Monster killen, Erfahrungspunkte sammeln, ihr kennt den Spaß. Mit dabei einige Kandidaten, die noch nie so stark reduziert waren wie jetzt. Also legen wir los.

Highlight des Sales: Kingdom Come: Deliverance

11:06 Kingdom Come: Deliverance - Wie gut sind die DLCs?

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Warhorse | Release: 13. Februar 2018 | Preis & Rabatt: 7,50 Euro (um 75 Prozent reduziert)

Herrje, Kingdom Come: Deliverance ist auch schon fast wieder fünf Jahre alt - eigentlich müsste langsam mal der Nachfolger enthüllt werden. Aber sei's drum, die besten Rollenspiele altern wie guter Wein, und genau das gilt auch für Kingdom Come. Als Schmiedejüngling Heinrich verwickelt ihr euch in ein Abenteuer, das das spätmittelalterliche Böhmen ziemlich auf den Kopf stellt.

Kingdom Comes größte Stärke war - ähnlich wie bei Gothic - immer schon die Atmosphäre. Ihr taucht tief ein in den Alltag der Leute, besucht zig detaillierte Schauplätze und wählt selbst, ob euer Heinrich ein edler Krieger oder ein räuberisches A... - ihr wisst schon - ist.

Kingdom Come war tatsächlich noch nie so stark runtergesetzt wie aktuell. Für 7,50 Euro bekommt ihr das Grundspiel, wir empfehlen allerdings, direkt für 10 Euro die Complete Collection mit sämtlichen DLCs zu kaufen, denn die erweitern die Geschichte um einige nette Bonuskapitel. Mehr dazu im Video oben.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Kingdom Come: Deliverance

Weitere coole Rollenspiele im Steam Sale

Keine Lust auf historisches Mittelalter? Dann überfliegt mal die übrigen Kandidaten, die wir für euch rausgepickt haben:

The Witcher 3: Ja, The Witcher 3 ist häufiger reduziert als Burger King's King des Monats, aber mit dem großen Next-Gen-Update ist der Hexer aktueller denn je. Für 10 Euro (80 Prozent) bekommt ihr das Hauptspiel mit allen DLCs.

Ruined King: Das League-of-Legends-Universum beweist seit Jahren, dass es auch jenseits der Moba-Welt spannende Geschichten erzählen kann. Ruined King ist eines der coolsten Piraten-Rollenspiele der letzten Jahre. Um 50 Prozent auf 15 Euro reduziert.

Mass Effect: Legendary Edition: Das Remaster der Mass-Effect-Trilogie war ebenfalls noch nie so stark reduziert wie jetzt. Für 15 Euro (75 Prozent) bekommt ihr alle drei Rollenspiel-Klassiker.

Solasta: Crown of the Magister: Ihr mögt es eher klassisch? Solasta lässt Pen&Paper-Fans das Herz aufgehen und kostet derzeit um 65 Prozent reduziert nur 14 Euro.

Kenshi: In keinem anderen Rollenspiel erlebt ihr so verrückte Geschichten wie in Kenshi - und das, obwohl sie niemand geschrieben hat. Versteht ihr nicht? Kollege Dennis klärt euch auf:

146 22 Mehr zum Thema Kenshi vereint das Beste aus Open-World-Rollenspiel und Aufbauspiel

Divinity: Original Sin 2: Ein wahres Rollenspiel-Meisterwerk. Divinity 2 ist um 60 Prozent auf 18 Euro reduziert. Lohnt sich!

Tales of Arise: Wer JRPGs mit großer Spielwelt liebt, kommt an Tales of Arise kaum vorbei. Um 60 Prozent auf 24 Euro rabattiert.

Disco Elysium: Die beste Gaming-Story aller Zeiten ist gleichzeitig ein richtig gutes Rollenspiel. Für 10 Euro bekommt ihr den Final Cut.

Grim Dawn: Ihr habt mal wieder Lust auf eine richtig gute Diablo-Alternative? Grim Dawn kostet aktuell schlappe 6 Euro.

Pathfinder: Kingmaker: Der Oldschool-Meilenstein ist ebenfalls so stark reduziert wie nie zuvor. Für 6 Euro bekommt ihr die Enhanced Plus Edition (70 Prozent).

Octopath Traveler: Ihr schlüpft in die Rolle von acht Hauptfiguren und erlebt ein unvergessliches JRPG-Epos - für 24 Euro (60 Prozent).

Dragon Age Inquisition: Für 4 Euro (88 Prozent) bekommt ihr ein Open-World-Rollenspiel, in dem ihr euch über 100 Stunden verlieren könnt. Aber versumpft bloß nicht in den Hinterlanden.

Greedfall: Dieses AA-Rollenspiel hat seine Ecken und Kanten, wartet aber mit einem richtig unverbrauchten Neuzeit-Szenario auf. Der Preis: 10,50 Euro (70 Prozent Rabatt).

Outward: Wer Gothic liebt und viel Geduld mitbringt, findet in Outward einen ungeschliffenen Hardcore-Rollenspieldiamanten. Für 14 Euro bekommt ihr die Definitive Edition um 65 Prozent runtergesetzt.

Alle Spiele im Preisvergleich

Wie? Ihr habt bis ganz nach unten gescrollt und seid immer noch da? Das freut uns aber außerordentlich! Zur Belohnung gibt's einen weiteren coolen Artikel mit Angeboten im Steam Winter Sale. Und falls wir noch spannende Rollenspiele übersehen haben, dann kloppt sie uns gerne in die Kommentare und wir erweitern den Artikel. Oh, und frohes neues Jahr!