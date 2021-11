Der 11. November 2021 ist ganz schön vollgepackt mit Releases: Skyrim Anniversary Edition, die GTA Remaster-Trilogie – da können kleine, aber spannende Aktionen schon mal untergehen. Aber es wäre ziemlich schade, wenn ihr das aktuelle Gratis-Angebot bei Steam und GOG verpasst, bei der ihr euch Steamworld Dig 2 kostenlos abholen könnt! Warum sich das lohnt, erklären wir gleich. Erstmal die wichtigsten Daten.

So sichert ihr euch Steamworld Dig 2 kostenlos

Bis wann läuft die Aktion? Das Angebot gilt nur bis zum 11. November 2021 um 20 Uhr. Danach kostet das Spiel wieder 20 Euro.

Wo kann ich mir das Spiel holen? Steamworld Dig 2 gibt es sowohl bei Steam als auch bei GOG gratis. Spielerisch sind die Versionen gleich, letztere kommt aber ohne DRM, wie bei GOG eben üblich.

Bei Steam holen: Der Link führt euch direkt zur Shopseite

Bei GOG holen: Der Link führt euch direkt zur Shopseite

Bei beiden Shops braucht ihr natürlich einen Account, um das Angebot wahrzunehmen. Ihr loggt euch ein, legt es während des Aktions-Zeitraums in euren Warenkorb und kauft es mit 100 Prozent Rabatt, sprich, kostenlos. Danach dürft ihr es unbegrenzt lange behalten.

Für wen ist das spannend?

Steamworld Dig 2 ist ein sehr charmantes und motivierendes Metroidvania mit Steampunk-Setting. Bei Steam steht es bei »äußerst positiven« Nutzer-Reviews und auch in unserem Test hat es eine Top-Wertung erzielt. Warum uns die Tretmühle aus Buddeln, Sammeln, Verkaufen und Kämpfen so in ihren Bann gezogen hat, lest ihr hier:

30 4 Mehr zum Thema Steamworld Dig 2 im Test: Achtung, Suchtgefahr!

Ihr spielt einen dampfbetriebenen Schatzjäger, der sich immer tiefer in die gefährliche Unterwelt buddelt, um ihr Loot zu entreißen, sich damit besser auszurüsten und sich dann noch weiter hinunter zu wagen.

Das fröhliche Spitzhacken-Schwingen beschäftigt euch ungefähr zehn Stunden lang für einen Durchlauf. Je nachdem, wie gründlich ihr alles absucht, könnt ihr aber noch etwas mehr Zeit einrechnen. Ziemlich viel spaßiger Inhalt also für umsonst.

Publisher Thunderful Games will damit offenbar Werbung für das kommende Steamworld-Spiel Headhunter machen, das Steampunk, Roboter und Western vereint und direkt an Steamworld Dig 2 anknüpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr sucht noch mehr spannende Angebote? Dann werft doch mal einen Blick in unsere Übersicht zur Midweek Madness bei Steam. Dort bekommt ihr gerade 10 besonders interessante Spiele stark reduziert. Und falls ihr euch Spiele mit Steampunk-Setting auf die Wunschliste packen wollt, haben wir hier die besten Genre-Vertreter für euch gesammelt.