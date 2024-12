Transformers trifft Tarkov: Die World-of-Tanks-Entwickler machen jetzt einen Mech-Shooter

Die gigantischen Mechs aus Steel Hunters erinnern eher an Transformers als an Mech Warrior.

Der Entwickler Wargaming hat die große Bühne der Game Awards genutzt, um sein neues Projekt vorzustellen: Steel Hunters.

Der kostenlose Mech-Hero-Shooter vereint Battle Royale und Extraction-Mechaniken à la Escape from Tarkov in einem frischen Ansatz – wir haben alle Details zu diesem außergewöhnlichen Genre-Mix.

Das erwartet euch in Steel Hunters

Wargaming ist natürlich bekannt für Spiele wie World of Tanks und World of Warships – und wagt sich mit Steel Hunters in ein neues Genre.

Steel Hunters mischt klassische Battle-Royale-Elemente mit Extraction-Mechaniken. Hier schlüpft ihr in die Rolle von sogenannten Huntern – massiven Mechs, die in einer futuristischen, post-apokalyptischen Welt um eine seltene Ressource namens Starfall kämpfen. Dabei hat jeder Hunter einzigartige Fähigkeiten und Fortschrittssysteme.

Ihr tretet in PvPvE-Arenen an, erledigt Missionen und sammelt Ausrüstung, bevor ihr in einem finalen Showdown am Extraktionspunkt um den Sieg kämpft.

Über das Gameplay ist Folgendes bislang bekannt:

Taktik statt Reflexe: Statt schneller Reaktionszeiten liegt der Fokus darauf, die Fähigkeiten der Mechs taktisch einzusetzen. Die Karten bieten dazu strategische Optionen wie Flankierungsmöglichkeiten.

Duo-Symbiose: Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt. Die richtige Kombination eurer Fähigkeiten mit denen eures Team-Kameraden soll über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Individualisierung: Eure Mechs lassen sich umfangreich anpassen, sowohl funktional mit diversen Upgrades als auch kosmetisch.

2:05 Steel Hunters: Der neue PvPvE-Mech-Shooter von Wargaming im Trailer

Laut Victor Kislyi, CEO von Wargaming, soll Steel Hunters eines der aufregendsten und fesselndsten Mech-Erlebnisse aller Zeiten werden.

Wir sind dafür bekannt, für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt fesselnde und langlebige digitale

Hobbys zu schaffen. Mit Steel Hunters gehen wir über unsere Grenzen hinaus und bringen etwas

völlig Neues. Unser Ziel ist es, eines der aufregendsten und fesselndsten Mech-Erlebnisse aller

Zeiten zu schaffen.

Wer jetzt richtig Bock auf ein Ründchen Mech-Action bekommen hat, kann ab sofort am zehntägigen geschlossenen Playtest teilnehmen. Der Zugang ist über das Wargaming Game Center oder Steam möglich. Spieler erhalten damit die Gelegenheit, die futuristische Welt, die beeindruckenden Mechs und die taktischen Gefechte selbst zu erleben.