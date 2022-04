Charaktere, Setting oder Plot: Was ist euch bei einer guten Story am wichtigsten?

Okay, wir geben es zu: Unser perfider Plan ging leider nicht ganz auf. Denn letzte Woche fragten wir euch, welches Element in Spielen ihr am wichtigsten findet. Dabei konntet ihr zwischen den großen Oberthemen Gameplay, Story und Grafik wählen.

Dabei stimmten 55 Prozent aller Teilnehmer für Gameplay, 41 Prozent für die Story und lediglich 4 Prozent für die Grafik als ihnen wichtigstes Element in Spielen. Wir gestehen: Wir hatten darauf gepokert, dass euch die Story am wichtigsten sein wird.

Da die Antworten in den Kommentaren zur Umfrage aber trotzdem oft angaben, dass ihnen die Wahl nicht leicht fiel und es immer wieder auf das Spiel ankommt, fühlen wir uns trotzdem nicht schlecht, wenn wir euch noch ein wenig zur Story ausquetschen.

Und da lässt sich über jedes einzelne Element genauso herrlich streiten, wie über die große, übergreifende Frage an sich: Eine gute Story ist euch wichtig, aber wie sieht die eigentlich aus? Dazu wollen wir euch erneut befragen und haben dazu wieder eine kleine Abstimmung gebastelt.

Ähnlich wie schon bei der vorherigen Abstimmung, begünstigen sich die einzelnen Elemente natürlich untereinander, was die Wahl des Wichtigsten etwas schwieriger macht. Gerne könnt ihr uns wie gewohnt in den Kommentaren eure ausführliche Meinung und Gedanken zum Thema Story mitteilen.

Diese Umfrage dient natürlich nicht nur als Grundlage für spannende Diskussionen und Erkenntnisse, sie hat auch noch einen weiteren Sinn. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, starten wir heute mit unserem großen Ranking der 100 besten Story-Spiele, das wir in den letzten Wochen und Monaten vorbereitet haben:

Über das lässt sich vermutlich noch viel besser streiten und diskutieren als über die einzelnen Umfragepunkte. Vielleicht habt ihr ja bereits selbst schon eine Idee, welche Spiele wir in unsere Top 100 wählen und welche Spiele bei euch den Sieg davontragen würden?