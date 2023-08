Zerospace will StarCraft-Nostalgie mit einer der größten Stärken von Rollenspielen vereinen

Zerospace will mit Stärken alter Schule der Echtzeitstrategie punkten und hat dafür Profis des Genres als Entwickler mit an Bord.

Vermisst hier irgendjemand StarCraft oder WarCraft? Auch Fans von Command & Conquer, bitte hört kurz auf zu weinen, das hier könnte auch euch interessieren. Auf Kickstarter sammelt derzeit nämlich ein in Entwicklung befindliches Echtzeitstrategiespiel von Genre-Profis sehr erfolgreich Geld ein.

Das SciFi-RTS Zerospace hat bereits mehr als 300.000 Euro von knapp 4000 Backern versprochen bekommen, das deckt bereits 25 Tage vor Abschluss der Kampagne einige der Stretchgoals ab und pulverisiert die gesetzte Mindestsumme.

Der Titel verspricht ein modernes RTS, mit Rollenspielfacetten und einer starken Geschichte, aber auch mit den Qualitäten alter Schule, die Blizzards legendäre Serien einst auszeichneten, quasi: von RTS-Profis, die Mass Effect und Baldur’s Gate lieben für ausgehungerte Fans von Echtzeitstrategie der 2000er.

Was will Zerospace für ein Spiel sein?

Sobald Zerospace auf Steam Ende 2025 erscheint, will es mit drei Modi punkten:

Kampagne In eurem aufrüstbaren Mutterschiff reist ihr mit eurem Team aus Spezialisten durch die Galaxie und erledigt Missionen, um in der Story voranzukommen. Hier kommen die Elemente aus Mass Effect und Baldur’s Gate ins Spiel, da ihr an Bord Dialoge führen und Entscheidungen treffen werdet.

Koop Bis zu drei Spieler kämpfen in Szenarios gegen KI Galactic Warfare: Modus mit Tausenden Spielern rund um die Eroberung von Systemen in einer persistenten Galaxie

Versus/Competitive: Der erwartbare Kern des Spieles. Alles wird um diese Qualität herum entwickelt. In den vergangenen zwei Jahren lag hier auch der Fokus in der Entwicklung. Direkt zu Release sollen Leaderboards und Ranking/Matchmaking-Systeme vorhanden sein.

Die folgenden Zahlen verraten, was ihr bei Release erwarten könnt:

Kampagne in einer offenen Welt mit 13 Hauptmissionen, 14 Helden-Loyalitätsmissionen und 40 Nebeneinsätzen.

Drei Stunden an cineastischen Zwischensequenzen und an interaktiven Dialogen, mit denen ihr das Ende des Spieles bestimmt.

Vier Hauptfraktionen, mit jeweils zehn Einheiten und neun Gebäuden

Sechs Söldner-Fraktionen mit je vier bis fünf Truppentypen

14 Helden im Kampagnenmodus der verschiedenen Fraktionen oder je einen, der eure Truppen im Multiplayer/Versus anführt.

1vs1 und 3vs3 Ranglisten-Spiele, oben Skirmish gegen KI.

Wer mehr zum Spiel, seinen Fraktionen, der Geschichte oder den Köpfen dahinter wissen möchte, schaut am besten einmal auf die umfangreiche Kickstarter-Seite.

Einen tiefergehenden Eindruck vom Gameplay bekommt ihr durch dieses Showmatch zweier Entwickler. Beide Profispieler sind dort in ihrem Element und zeigen, was sie mit ihrem eigenen Spiel so anstellen können.

Was meint ihr? Reizt euch Zerospace? Glaubt ihr, dass das Konzept stimmig ist und funktionieren kann? Kennt ihr die Entwickler und seid vielleicht auch bereits deshalb optimistisch, was den Titel betrifft? Oder lässt euch die Idee vollkommen kalt, weil ihr den alten RTS-Serien der 2000er ohnehin nicht nachtrauert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!