Subnautica 2: Der Nachfolger wurde getauft, es gibt neue Infos und der Entwickler muss die Fans beruhigen

Subnautica 2, es ist offiziell! Laut einem leitenden Entwickler ist das hier Ingame-Grafik, gerendert in Echtzeit. Bildquelle: Unknown Worlds

Schon recht lang ist bekannt, dass ein neuer Teil der Subnautica-Serie in Arbeit ist. Ganz neu ist jedoch, dass es ein Spiel nach dem Prinzip "Games-as-a-service" werden soll und Subnautica 2 heißt.

Wo der Titel wenig überrascht, reagierten die Fans auf erste vermeintlich neue Info kritisch. Ans Licht kam sie durch einen Finanzbericht vom Publisher des Titels, Krafton. Inzwischen wurde er gelöscht.

Unknown Worlds sah sich angesichts der Empörung in den sozialen Medien gezwungen, einiges in Bezug auf die augenscheinliche Neuerung klarzustellen.

Wir erklären euch zudem, was ihr von Subnautica 2 erwarten könnt. Denn es wurde nebenbei auch ein ganzer Batzen an neuen Infos preisgegeben.

Koop-Subnautica und Entwarnung

Per X, früher Twitter, wenden sie sich an ihre Community und verlinken auch einen kurzen Post im offiziellen Forum, wo sie folgendes erklären:

Was das Games-as-a-Service angeht, wir planen schlicht das Spiel kontinuierlich auf viele kommende Jahre hinaus zu updaten, also exakt so wie schon die vorherigen zwei Subnauticas. Stellt euch darunter einfach unser Early-Access-Modell in erweitert vor. Keine Season-Passes, keine Battle-Passes, keine Abos.

Subnautica 2, alles wie gewohnt: In einem Interview mit dem Youtube-Kanal Anthomnia bestätigt der Präsident von Unknown Worlds, Charlie Cleveland, auch den Namen: Subnautica 2. Dieser stand auch schon auf der Folie des Finanzberichtes. Im obigen Interview untermauert er ferner, dass sich am Bezahl-Modell nichts ändern wird.

Der Publisher scheint - beurteilt nach dem im Interview vertretenen Standpunkt - hier übers Ziel hinausgeschossen zu sein, um das gewohnte Subnautica-Geschäftsmodell für Investoren lohnenswerter zu framen.

Wann kommt das neue Subnautica? Der Release im Early-Access ist weiterhin für die erste Hälfte 2025 geplant. Doch soll es später 2024 noch viel mehr Informationen geben .

Gelöscht, aber nicht verschwunden: Auch wenn der Finanzbericht nicht mehr online verfügbar ist, wurde er für die Nachwelt erhalten. So sind zum Beispiel alle betreffenden Passagen in einem Video des Youtube-Kanals The Last Bacon einsehbar.

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Was wurde sonst noch zu Subnautica 2 bestätigt?

Unknown Worlds beschreibt und bestätigt nun auch erstmals den Koop-Multiplayer. Denn das nächste Subnautica wird mit bis zu drei weiteren Personen gemeinsam spielbar sein. Aber der Fokus werde nicht darauf liegen.

Koop wird ein vollständig optionaler Weg des Spielens sein. Alle werden das Spiel auch weiterhin als reines Einzelspielererlebnis genießen können.

Diese Faktenlage dürfte GameStar-Autorin Elena freuen, denn sie schwört in ihrer Kolumne darauf, die mysteriös-beklemmende Atmosphäre eines Subnauticas alleine zu erleben.

Handlungsort: Der nächste Serienableger wird nicht auf dem Wasserplaneten 4546B stattfinden, sondern in den Gewässern einer komplett neuen außerirdischen Welt. Und nach Aussagen aus dem Interview wird der Unterschied zur bekannten Welt wohl drastisch ausfallen.

Weitere Details zur Grafik von Subnautica 2

Es wird auch ein Detail zur Grafik verraten, was durch das Bild vom Anfang der News gestützt wird. Dieses soll nämlich laut Charlie Cleveland ein in Echtzeit gerendertes Ingame-Bild sein. Und Krafton schrieb für seine Investoren folgendes auf: Inhaltlich geht es um die Erkundung einer beeindruckenden Ozean-Welt, dargestellt in stilisierter Optik mit der Unreal Engine 5.

Nicht fotorealistisch: Denn auch wenn Subnautica sowie das Spin-Off Below Zero hübsche Spiele sind, versuchte keiner von beiden Teilen modernste Grafikstandards zu erreichen, sondern blieb bei einem hochwertigen, aber vereinfachtem Look.

Der neue Ableger wird also sicher technisch auf einem neuen Niveau die Meeres-Muskeln spielen lassen, aber die visuelle Verwandtschaft zu seinen Vorgängern dürfte erhalten bleiben.

Apropos große Muskeln: Wer das Video bis zum Ende schaut, bekommt von dem Youtuber Anthomnia etwas Gigantisches gezeigt. Auf dem Screenshot versteckt sich nämlich im Hintergrund vielleicht eine große Krabbe - einer der neuen Leviathane?