Subnautica 3: Neue Infos zur Fortsetzung des Survival-Hits und sogar ein grobes Release-Fenster

Es ist noch eine ganze Weile hin bis wir uns erneut in die Tiefen eines Alienozeans begeben werden, doch Subnautica 3 scheint auf einem guten Weg.

Ob es wirklich Subnautica 3 heißen wird, wissen wir nicht, aber der dritte Teil der beliebten Unterwasser-Survival-Serie ist bereits seit Längerem in Entwicklung. Während eines Finanzberichtes des Publishers kamen Neuigkeiten zum Vorschein.

Es ist Warten angesagt...

Wann erscheint Subnautica 3? Leider sollten alle, die nun hoffen, alsbald bereits wieder in die Tiefen abzutauchen, einen tiefen Atemzug aus ihrer Sauerstoffmaske nehmen. Denn derzeit gilt laut einer Folie aus der Publisher-Präsentation das erste Halbjahr 2025 als Release-Zeitraum.

Erscheinen soll es für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und eventuell auch für die Switch.

Das wissen wir über Subnautica 3

Auch wenn noch über ein Jahr vergehen wird, bis wir erneut die Tauchflossen überstreifen, können wir doch ein paar vage Umrisse davon zeichnen, was uns beim dritten Teil erwartet.

Denn bereits vor einigen Wochen berichteten wir euch davon, was einer der Entwickler in einem Interview mit einem Subnautica-Youtuber zum kommenden nächsten Teil der Serie erzählt hat. Wenn ihr alle Details aus diesem Gespräch nachlesen wollt, schaut gerne im obigen Artikel. Hier jedoch die wichtigsten Punkte:

Subnautica bleibt Subnautica: Der neue Teil wird seinen Ursprüngen die Treue halten und nicht das Genre oder den Kern des Gameplays grundlegend verändern. Wer also befürchtet, dass es in Zukunft wilder und actionreicher zugehen wird, kann sich entspannen. Das ist nach allen jüngsten Aussagen unwahrscheinlich.

Der neue Teil wird seinen Ursprüngen die Treue halten und nicht das Genre oder den Kern des Gameplays grundlegend verändern. Wer also befürchtet, dass es in Zukunft wilder und actionreicher zugehen wird, kann sich entspannen. Das ist nach allen jüngsten Aussagen unwahrscheinlich. Anstatt der Unity-Engine kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Das wird für einen erheblichen Grafiksprung sorgen, allerdings müssen die Entwickler auch bei vielen Dingen bei null starten. Es komme zum Beispiel eine komplett neue Wasser-Tech zum Einsatz.

zum Einsatz. Das wird für einen erheblichen Grafiksprung sorgen, allerdings müssen die Entwickler auch bei vielen Dingen bei null starten. Es komme zum Beispiel eine komplett neue Wasser-Tech zum Einsatz. Multiplayer war zuletzt weder be- noch ausgeschlossen.

war zuletzt weder be- noch ausgeschlossen. Es arbeiten im Vergleich zur Entwicklung von Subnautica etwa doppelt so viele Menschen bei Unknown Worlds - größtenteils im Homeoffice.

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Subnautica: Below Zero geht teils andere Wege, als der von vielen bis heute als Krönung seiner Art hochgehaltene erste Teil. Dennoch ist er für alle Liebhaber des Survival-Genres ein Pflichttitel. Im obigen Test-Video erläutern wir euch, warum - und wer lieber liest, schaut am besten in unseren Testartikel.

