Vor etwas mehr als vier Jahren erschien der Third-Person-Shooter Sunset Overdrive auf der Xbox One. Diese Woche könnte ein PC-Release folgen. Darauf weisen zumindest ein Eintrag in der Datenbank der ESRB hin, sowie ein weiterer in der Datenbank von Steam. Zudem könnt ihr das Spiel jetzt bei Amazon für 20 Dollar vorbestellen.

Der Versandhändler hat auch ein Releasedatum: Noch diese Woche, am 16. November, soll das Spiel erscheinen. Publisher von Sunset Overdrive ist THQ, die in diesem Jahr die Rechte von Microsoft erwarben, deren Titel bei Steam und als Retail-Version zu veröffentlichen.

Die PC-Version soll zudem sämtliche, bisher für das Spiel erschienene DLCs beinhalten. Dazu gehören Mystery of Mooil Rig, Dawn of the Rise of the Fallen Machines und ein Waffen-Paket. Bei den ersten beiden handelt es sich um Story-DLCs, die das Spiel zudem um eine Reihe neuer Waffen, Outfits, und auch Special Moves erweitern.

Just Cause trifft Dead Rising

Darum gehts in Sunset Overdrive: Wegen eines Energy Drinks verwandelte sich im Jahr 2027 ein Großteil der Menschheit in Mutanten und macht nun die Stadt Sunset unsicher. Für den Hauptcharakter des Spiels ist das kein Weltuntergang, sondern die Chance seines Lebens. Mit einem Arsenal ausgefallener Waffen und Akrobatikfähigkeiten macht ihr euch auf, um den Kampf gegen die Mutanten aufzunehmen. Damit wirkt das Spiel wie eine Mischung aus Just Cause und Dead Rising.

Die Bewertungen der Konsolenversion waren weitgehend positiv. Auf Metacritic hat das Spiel 81 Punkte und eine Nutzerwertung von 7.8. Unsere Kollegen von der GamePro stimmen dieser Einschätzung zu und vergeben im Test 80 Punkte. Als Kritik gaben sie den fehlenden Einfallsreichtum sowie eine gewisse spielerische Monotonität an. Den Humor und die Action hoben sie hingegen positiv hervor.

So funktioniert Open World - Wie offene Welten mit unseren Urinstinkten spielen (Plus)

Sunset Overdrive - Screenshots ansehen