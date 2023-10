Nintendo macht in nur 40 Sekunden auf einen Schlag tausende Mario-Fans glücklich

Das Super Mario RPG hat zahlreiche Ohrwürmer zu bieten.

Beware the Forest's Mushrooms, Let's Go Down the Wine River, The Road Is Full of Dangers - das Super Mario RPG hat auf dem SNES einst für so viele Ohrwürmer gesorgt, dass wir eine eindringliche Warnung aussprechen: Klickt nicht auf diesen Link!

Ha, ihr habt es doch getan, gelle? Tja, selbst Schuld! Aber keine Sorge: In wenigen Wochen würdet ihr euch ohnehin nicht mehr vor den fantastischen Liedern des Mario-Rollenspiels verstecken können. Denn am 17. November 2023 erscheint das Remake für die Switch. Und Nintendo hat nun gute Neuigkeiten via X (ehemals Twitter) verkündet, die Fans zum Jubeln bringen.

Jederzeit zwischen Original und Remake wechseln

Habt ihr 40 Sekunden Zeit? Dann könnt ihr euch jetzt euer eigenes Bild davon machen, wie gut - oder schlecht - sich die überarbeiteten Fassungen der kultigen Soundtracks anhören. Ein Tweet von Nintendo of Europe macht es möglich:

Die beste Nachricht: Ihr könnt im Remake zwischen altem und neuem Gedudel wechseln. Und sobald ihr Marios Rollenspiel-Abenteuer beendet habt, könnt ihr euch die Kopfhörer aufsetzen, die Fenster eures Kaminzimmers abdunkeln und bei einem Glas Rotwein (oder Traubensaft) den Liedern in Gänze lauschen, denn dann steht euch der spieleigene Sound Player zur Verfügung.

Das sich die modernisierten Fassungen übrigens noch immer recht vertraut anhören, hat einen guten Grund: Yoko Shimomura, die auch am Original als Komponistin mitgewirkt hat, ist auch beim Remake mit an Bord. Ihr haben wir unter anderem den Forest-Maze-Song zu verdanken.

Die Fans sind auf jeden Fall happy: Unter dem Post häufen sich die positiven Reaktionen auf die kleine Hörprobe. So schreibt unter anderem X-User Fizzombie:

Gott, es fühlt sich SO GUT an, Yoko Shimomura wieder an einem Mario RPG arbeiten zu hören, absolut großartige neue Arrangements! 👌

Etwas tiefer in die Materie steigt User OreoDestroyer93 ein und spricht ebenfalls ein Lob aus:

Das Schöne ist, dass die alte Musik komplett digital produziert wurde und die neue Musik ein Live-Orchester ist, aber beide klingen fantastisch. Bei den alten Sachen überkommt mich die Nostalgie, aber das Arrangement des neuen Titels ist genau das, was der alte Titel wäre, wenn sie damals ein Orchester eingesetzt hätten.

Auch unser Nintendo-Experte Sören jubelt über das Remake, obwohl das Original ihm einst beinahe zum schulischen Verhängnis geworden wäre - mehr dazu erfahrt ihr hier:

Freut ihr euch auch auf das Remake des Super Mario RPGs? Habt ihr das Original bereits gespielt oder ist die Neuauflage für euch die erste Möglichkeit, Marios Ausflug ins Rollenspiel-Genre zu erleben? Auf welche Nintendo-Spiele der kommenden Monate freut ihr euch sonst noch? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!