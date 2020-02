In den letzten Tagen hatte Escape from Tarkov mit Server-Problemen zu kämpfen. Spieler klagten über Verbindungsabbrüche während der Raids oder konnten sich gar nicht erst in den Hardcore-Shooter einloggen. Sicherlich nicht wenige haben dadurch auch wertvolle Ausrüstung verloren, wenn sie mitten im Gefecht plötzlich aus dem Spiel geworfen wurden.

Entwickler Battlestate Games hat am Montag um 18:41 auf Twitter bekanntgegeben, dass Spieler dafür mit einer Million Rubel entschädigt werden.

Das Angebot gilt jedoch befristet, drei Tage lang. Demnach müsst ihr euch bis zum 13. Februar um 18:41 Uhr einloggen. Wer sich einmal einloggt, muss das Geld binnen 48 Stunden ab diesem Zeitpunkt abholen. Ihr findet das Ingame-Geld im Nachrichten-Tab.

Dear players! #EscapefromTarkov



We are sorry that you had to deal with unstable server performance this weekend. As compensation, we will supply you with 1 million of in-game rubles.



- you can receive a letter with compensation within 3 days, starting from this moment;