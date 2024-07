Kopfgeld ausgesetzt: Escape from Tarkov bezahlt euch jetzt, wenn ihr Cheater schnappt

In Escape from Tarkov könnt ihr euch ab sofort auf doppelte Art und Weise auf die Jagd nach anderen Spielern machen.

Wolltet ihr euch schon immer mal wie Boba Fett aus Star Wars, Dr. King Schultz aus Django: Unchained oder ein anderer berühmter Kopfgeldjäger fühlen? Mit dem Ego-Shooter Escape from Tarkov habt ihr nun die Chance dazu, denn der Entwickler Battlestate Games hat angekündigt, eine Belohnung für ausfindig gemachte Cheater und Störer zu zahlen.

Petzen zahlt sich aus

Escape from Tarkov wird bereits seit einigen Jahren von nervigen Cheatern geplagt, die vielen Spielern den Extraction-Shooter mächtig vermiesen. Das soll sich nun ändern, indem die Community durch Kopfgelder dazu animiert werden soll, auffällige Spieler zu melden.

1:43 Trailer deutet das an, worauf Tarkov-Spieler seit Jahren warten - kommt jetzt der finale Release?

Doch bevor ihr jetzt freudig euren Job kündigt, um professioneller Kopfgeldjäger zu werden, solltet ihr beachten, dass die Bezahlung nicht in Echtgeld, sondern als Spielwährung erfolgt. Das Entwicklerstudio Battlestate Games schreibt dazu in den Patch-Notes von Version 0.14.95:

Spieler erhalten Spielwährung als Vergütung, nachdem sie einen Störer gemeldet haben und das zu einem Block geführt hat.

Vergütungen erscheinen als Teil einer Spielnachricht, die über eine erfolgreiche Meldung informiert. Bei dieser werden gegebenenfalls die Vergütungen von mehreren erfolgreichen Meldungen kombiniert.

Wie hoch die Vergütungen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Dennoch lohnt es sich bei verdächtigen Spielern ab sofort genauer hinzuschauen und gegebenenfalls doch die Extrameile zu gehen und Störer zu melden.

Nicht nur Cheater sind ein großes Problem in Videospielen: Auch Rechtsextremismus nimmt immer mehr Überhand in unserem Lieblingsmedium. In der Box oben erfahrt ihr, woher dieser stammt und warum er in Videospielen solch nahrhaften Boden findet.

