Teamfight Tactics enthüllt den nächsten Champion aus League of Legends

Bisher bestand der Champion-Pool von Teamfight Tactics aus 50 Helden, die es natürlich vorher auch schon in League of Legends gab. Der nächste Patch 9.14 wird diesen Pool allerdings um einen weiteren ergänzen. Der Kartenmeister Twisted Fate wurde von Riot Games als 51. Champion für den Auto Battler bestätigt.

Ursprünglich wollte ein Riot-Mitarbeiter auf Twitter nur mithilfe eines Bildausschnitts den neuen Helden anteasern, dessen Identität aber noch geheimhalten. Für die aufmerksame Community war dieser subtile Hinweis aber schon genug, um in Windeseile festzustellen, wer hier zu sehen ist.

Als Reaktion darauf postete kurz danach ein weitere Mitarbeiter die Bestätigung, dass es wie vermutet der Champion Twisted Fate sein wird, der sich der Helden-Riege voraussichtlich nächste Woche anschließt.

Tf is the first champ we'll be releasing as drip content for tft on patch 9.14 — Richard Henkel (@RiotMapleNectar) July 2, 2019

Wer ist Twisted Fate?

In der Lore von League of Legends ist Twisted Fate ein berühmter Glücksspieler, der jedoch selten etwas wirklich dem Zufall überlässt und stattdessen seine Kontrahenten viel lieber übers Ohr haut. Natürlich bringt er aber noch viel mehr mit an den Tisch, als Schwindeleien und ist mithilfe seines magischen Kartendecks durchaus in der Lage, sich zur Wehr zu setzen.

Welche spielerische Funktion der Meister der Karten in Teamfight Tactics erfüllen wird, wurde von Riot noch nicht Preis gegeben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Sorcerer handelt. Zudem trägt Twisted Fate in dem geteilten Artwork seinen Piraten-Skin. Bislang gibt es im Helden-Kader von TFT nur vier Champions mit der Piraten-Klasse: Pyke, Miss Fortune, Graves und Gangplank.

Auf Twitter grübeln viele Fans schon jetzt darüber nach, in welchen Teams der Pirate-Sorcerer sich gut machen würde. Was die bisher besten Kombinationen aus Champions, Origins und Klassen in TFT sind, verraten wir euch in unserem Guide.