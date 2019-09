Warum Teamfight Tactics keine wöchentlichen Updates mehr erhält

Riot-Games-Mitarbeiter Richard "Riot MapleNectar" Henkel hat Spieler von Teamfight Tactics via Twitter darüber informiert, wie es zukünftig mit dem Spiel weitergehen soll. Die größte Änderung ist, dass man ab sofort nicht mehr jede Woche ein Update liefern wird.

Hey folks!



It's Friday, so wanted to talk briefly about a few changes for TFT ya'll should be aware of.



1. No Weekly patch next week. We want to start slowing down to let the meta develop, and also feel like there isn't anything too pressing that needs immediate attention. pic.twitter.com/2k74AXvgHm