Der C&C-Erbe Tempest Rising wurde versehentlich zu früh veröffentlicht und ihr könnt jetzt schon spielen

Für einen Rückzug war es den Entwicklern von Tempest Rising nach dem verfrühten Release schon zu spät.

Das sich die Veröffentlichung von Spielen verzögert, ist für Spielerinnen und Spieler nichts Neues. Einige der größten Releases der letzten Monate, Kingdom Come: Deliverance 2 und Assassin's Creed Shadows, sollten eigentlich viel früher erscheinen.

Beim Echtzeit-Strategiespiel Tempest Rising lief es aber genau umgekehrt: Eigentlich sollte der Titel erst am 24. April 2025 verfügbar sein. Doch den Entwicklern unterlief ein Fehler und sie haben beschlossen: Das bleibt jetzt so.

Hoppla, der Marschbefehl kam zu früh

Eigentlich sah der Releaseplan von Slipgate Ironworks folgendermaßen aus: Am 17. April sollten ausschließlich Vorbesteller der Deluxe Edition Zugang zum Spiel bekommen. Durch einen Fehler wurde das Spiel dann aber wenig später für alle Vorbesteller freigeschaltet, wie auf Steam erklärt wird.

Beim Studio entschied man schließlich, dass die reibungsloseste Lösung darin bestünde, Tempest Rising einfach komplett zu veröffentlichen. Seit dem 19. April ist das Strategiespiel deshalb für alle Spielerinnen und Spieler auf Steam verfügbar. Wartende Fans dürften sich freuen, wer dagegen nur wegen des Vorabzugangs die Deluxe Edition bestellt hat, schüttelt wahrscheinlich den Kopf.

14:19 Tempest Rising - Test-Video zur Echtzeit-Strategie im Command-&-Conquer-Stil

Autoplay

Wie gut ist Tempest Rising?

Doch gibt es überhaupt Grund zur Freude wegen des verfrühten Releases? Die Steam-Rezensionen sprechen bisher eine klare Sprache: Die bisher etwa 2.000 Reviews fallen nämlich zu 89 Prozent positiv aus. Gelobt werden Story, Gameplay und auch das C&C-Gefühl von Tempest Rising:

Das einzige Echtzeit-Strategiespiel, das C&C ersetzen kann. Die Kampagne ist exzellent. Es gibt viel Abwechslung bei den Spielstilen. Der Multiplayer ... ist nicht schlecht. Evil_Memnoch

Tempest Rising ist das RTS, das mir vor 6 Jahren versprochen wurde. Im Herzen eine Hommage an C&C und spielerisch ein guter Mix aus verschiedenen Gameplay-Mechaniken. Side Slay

Nicht perfekt, aber gut. Wie jemand anders schon gesagt hat, ist es wie Wasser in der Wüste. Ein Echtzeit-Strategiespiel, das ein komplettes, fertiges Spiel ist, abgesehen von der verzögerten dritten Fraktion.

Wirft man einen Blick auf die negativen Rezensionen, scheint vor allem ein Problem für manche Spielerinnen und Spieler im Vordergrund zu stehen: Die Balance der unterschiedlichen Einheiten soll laut ihnen noch viel Arbeit benötigen.

Auch wir haben Tempest Rising natürlich schon gründlich getestet. Unser Fazit seht ihr entweder im Testvideo, das weiter oben im Artikel zu finden ist. Oder ihr lest in unserem ausführlichen Test, warum das Strategiespiel uns bisher noch nicht endgültig überzeugen konnte und warum es aktuell nicht an die Brillanz des großen Vorbilds Command & Conquer herankommt.