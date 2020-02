Crema Games hat eine erste Roadmap für das Monstersammelspiel Temtem veröffentlicht und erklärt, welche neuen Inhalte und Änderungen man bis zum Herbst 2020 plant. Neben weiteren Gebieten und Temtem wird unter anderem eine Skaliermechanik für den PvP-Modus eingeführt.

Was bringt die Zukunft für Temtem?

Der Entwickler betont, dass sich manche Aspekte und auch Termine im Laufe der Entwicklung noch verändern können, wodurch die Angaben der Roadmap nicht zu 100 Prozent garantiert sind. Termine will man keine bekannt geben, um unnötigen Stress und Zeitdruck bei den Arbeiten am Spiel zu vermeiden. Allerdings geben sie den Spielern grobe Zeiträume für die kommenden Features.

Frühjahr 2020

Matchmaking für bewertete Matches

Zuschauer-Modus für PvP-Kämpfe

Chat inklusive Sprechblasen

Club Management

Sommer 2020

Neue Insel: Kisiwa

Etwa 25 neue Temtem

Housing

Kletterausrüstung

Überarbeitung der Emote-Funktion

Herbst 2020

Neue Insel: Cipanku

Etwa 25 neue Temtem

Das erste mythische Temtem

Ingame-Turniere

Quest-Log

Achievements

Scaling macht Zucht unwichtiger

Ein Temtem mit perfekten Werten zu bekommen ist aufwendig und erfordert, dass ihr euch mit dem komplexen Zuchtsystem vertraut macht. Bei der Community sorgte das wegen des hohen Zeitaufwands für viel Frustration.

Autoscaling für Matchmaking: In Zukunft soll das jedoch nicht mehr so wichtig sein. Wenn ihr Matchmaking nutzt, um einen Kontrahenten zu finden, dann bekommen alle eure Monster dank einer neuen Skalierungsmechanik die bestmöglichen Werte. Für den PvP-Modus sind also nur noch die Teamaufstellung, die Wahl der Attacken und die Entscheidungen im Kampf selbst wichtig.

Zucht bleibt dennoch relevant: Das Zuchtsystem verschwindet nicht. Denn die Skalierfunktion wird nur bei den Kämpfen über Matchmaking eingesetzt. In den PvE-Inhalten und den für später geplanten Turnieren nutzen eure Monster ihre im Spiel normalen angegebenen Werte.

Seit dem Early-Access-Release am 22. Januar 2020 konnte sich Temtem bereits mehr als 500.000 Mal verkaufen. Wer sich tiefer in das Spiel einarbeiten will oder Hilfe bei anfänglichen Entscheidungen wie zum Beispiel der Wahl des Starters benötigt, der sollte einen Blick in unsere Guides zum Spiel werfen.