Produzent James Cameron hat die Rechte an seiner Science-Fiction-Reihe zurück und bringt am 24. Oktober 2019 einen neuen Terminator-Film in die Kinos. In Dark Fate gibt es zur Freude der vielen Fans der Kultreihe ein Wiedersehen mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton aus den ersten beiden Teilen.

Das hat einen guten Grund, schließlich knüpft Camerons (dritter) Terminator-Film - diesmal von Regisseur Tim Miller (Deadpool) gedreht - direkt an Terminator 1 und Tag der Abrechnung an und ignoriert sämtliche Nachfolger.

Inzwischen wurde der Film der Presse vorgestellt. Die ersten Reaktionen zeigen sich durchaus positiv. Vor allem die beiden Originaldarsteller Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton sowie Neuzugang Mackenzie Davis und Gabriel Luna werden gelobt. Dennoch gibt es wohl ein paar Kritikpunkte, die leider noch nicht näher ausgeführt werden.

Die ausführlichen Filmkritiken - auch von der GameStar - erscheinen auf Grund eines Embargo erst einen Tag vor dem Kinostart, am 23. Oktober.

Die ersten Reaktionen zu Terminator: Dark Fate

Erik Davis von Fandango:

#TerminatorDarkFate is the best of the TERMINATOR sequels after T2. Easily among the year’s most entertaining action films, it’s thrilling, intense & non-stop, but also a sweet story about making things right. Arnold is great & Linda rules, but Mackenzie Davis THROWS DOWN pic.twitter.com/8TQ4Gpkkdr — Erik Davis (@ErikDavis) October 21, 2019

Perri Nemiroff von Collider:

Is #TerminatorDarkFate the best since T2? Yup. Linda Hamilton’s return makes a BIG difference, Mackenzie Davis kicks all the ass, & Natalia Reyes is an excellent anchor. Gabriel Luna’s Rev-9 is a winner too. Physicality, VFX, fights - all spot on! Glad they gave this another go. pic.twitter.com/4Q1FNN49Hw — Perri Nemiratu (@PNemiroff) October 21, 2019

Steven Weintraub von Collider:

#TerminatorDarkFate is easily the best Terminator movie since T2. Has some fantastic action and loved how the film features 3 female protagonists that all kick-ass. So awesome seeing Linda Hamilton back as Sarah Connor. pic.twitter.com/15Yb6cC18W — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 21, 2019

Germain Lussier von Gizmodo und io9:

Terminator: Dark Fate is basically Terminator: The Force Awakens. A satisfying, exciting reboot that’s essentially the best parts of T1 & T2 in a blender. Davis, Reyes & Hamilton are excellent, the action wows & while it’s familiar, it’s easily the best T3 yet. Terminator is back pic.twitter.com/W1emrXIq5C — Germain Lussier (@GermainLussier) October 21, 2019

Peter Sciretta von Slash Film:

#TerminatorDarkFate is better than you think it’s going to be. Its trying hard to be the Force Awakens of Terminator movies, and mostly succeeds. But it’s lacking Cameron’s innovation, evolution and directing. Arnold is fantastic, the best of his post T2 Terminator appearances. — Peter Sciretta (@slashfilm) October 21, 2019

Eric Eisenberg von CinemaBlend:

Excited to report Terminator: Dark Fate is the best sequel in the franchise since T2. It's a "return to basics" movie — reminiscent of Star Wars: The Force Awakens in that way — but the new heroes are fantastic, it's great to see the legends kicking ass, and the action is great. pic.twitter.com/aAHSXhFyA4 — Evil Eric Eisenberg (@eeisenberg) October 21, 2019

Terri Schwartz von IGN USA: