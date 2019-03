TES: Blades - Mobile-Ableger erhält Closed Beta vor dem Early Access

The Elder Scrolls: Blades ist ein Mobile-Ableger der berühmten Reihe von Bethesda, erscheint später aber auch für PC und Konsolen. Der Release hat sich zwar auf Frühjahr 2019 verschoben, ihr sollt aber weiterhin die Möglichkeit bekommen, das Free2Play-Spiel auf euren Smartphones vorher im Early Access auszuprobieren. Zusätzlich kündigt Bethesda eine Closed Beta an.

Diese soll iOS-exklusiv sein und schon sehr bald stattfinden. Zugänge werden unter denen vergeben, die sich auf der zugehörigen Webseite für den Early Access (nur für iOS und Android) angemeldet haben, was aktuell immer noch möglich ist. Besonders frühe Anmeldungen werden aber bei der Vergabe der Beta-Keys bevorzugt. Ihr benötigt außerdem ein Bethesda.net-Konto.

Beta und Early Access enthalten komplettes Spiel

Bethesda hat zudem eine FAQ-Seite mit allen wichtigen Infos zu Blades eingerichtet. Dort erfährt man unter anderem, dass die Beta und der Early Access bereits das vollständige Spiel mitbringen. Sobald der Vorabzugang startet, werden Keys außerdem nach und nach ausgegeben, behaltet also immer euer Email-Postfach im Auge, sobald der Start feststeht. Der Fortschritt aus dem Early Access kan außerdem ins fertige Spiel übernommen werden.

Zusätzlich gibt es eine Liste mit allen bestätigten kompatiblen Smartphones für den Vorabzugang. Die Liste soll noch erweitert werden.

Kompatible Smartphones für den Early Access

• iPhone 6s oder neuer

• iPad Pro

• Samsung S8 oder neuer

• Samsung Galaxy Note 8 oder neuer

• Google Pixel 2/2XL

• Google Pixel 3/3XL

• OnePlus 5 oder neuer

• Moto Z2 oder neuer

• Essential Phone

• HTC U11

• LG V30

• LG G7 One

• Xiaomi Mi 6

• Xperia XZ Premium

• Xperia XZ1

• Xiaomi Mi Mix 2

• Razer Phone

• ZTE Nubia Z17

• Nokia 8

• Sharp Aquos R

• Asus ZenFone 4 Pro

• Huawei P20/P20 Pro

Blades ist laut Beschreibung ein klassischer Dungeon Crawler, der uns in die Rolle einer Blade schlüpfen lässt. Das sind Top-Agenten des Imperiums, die ins Exil geschickt wurden. Bei unserer Rückkehr finden wir unsere Heimatstadt allerdings in Ruinen vor. Man darf seinen Charakter erstellen und anpassen, Quests annehmen, seine Stadt wieder aufbauen und ein altes Geheimnis aufdecken. Zudem kann man sich in einem endlosen Dungeon beweisen.