25 Jahre ist er her, der Release von Elder Scrolls: Arena. Die Veröffentlichung des Rollenspiels am 25. März 1994 war der Startschuss für eine der bis heute wichtigsten, westlichen RPG-Serien. Bethesda feiert mit den Fans und hat im Rahmen des Jubiläums verschiedene Events auf Bethesda.net angekündigt.

Zum Start der Jubiläumswoche und nur für einen Tag gibt es The Elder Scrolls 3: Morrowind in der Game of the Year Edition mit allen Erweiterungen. Folgt dem Link unterhalb zur Gratisaktion, ihr benötigt zwingend einen Bethesda.net-Account.

Zur Gratisaktion - Morrowind: Game of the Year Edition

Auch wenn es bereits der dritte Teil der TES-Reihe war, dürfte Morrowind für viele Spieler der Einstiegspunkt in die Rollenspielserie gewesen sein. Das ungewöhnliche, von der klassischen Fantasywelt abdriftende Design, der legendäre Soundtrack und das für damalige Verhältnisse spektakuläre Wasser machen Morrowind einzigartig. Für Bethesda war es der große finanzielle Durchbruch mit der Elder-Scrolls-Reihe.

Eine Woche Aktionen und Rabatte

Weitere Aktionen in dieser Woche:

Ab Montag ist die Prolog-Quest der ESO-Erweiterung Elsweyr für alle Spieler des Online-Rollenspiels kostenlos.

Ab Montag läuft bei Bethesda.net ein Sale auf Elder-Scrolls-Spiele und Erweiterungen, der Sale endet am Sonntag.

Ab Montag gibt es Jubiläums-Kartenpakete im Store von Elder Scrolls Legends, ein spezieller Kartenrücken und 3 Kartenpacks gibt es kostenlos für alle Spieler.

Ab Donnerstag ist Elder Scrolls Online auf allen Plattformen eine Woche kostenlos spielbar, die Aktion endet am 04. April.

Täglich laufen verschiedene Streams von Spielen wie Elder Scrolls Arena, Elder Scrolls Legends und Elder Scrolls Online.

Bethesda hat die Zukunft der Rollenspielreihe bereits angekündigt: Im Rahmen der E3 2018 wurde der Ableger Elder Scrolls: Blades und das Hauptspiel The Elder Scrolls 6 vorgestellt, das allerdings erst nach dem Sci-Fi-Projekt Starfield erscheinen soll. Fans werden also noch ein paar Jahre mehr mit Elder Scrolls 1 bis 5, TESO und Elder Scrolls Legends ausharren müssen. Wir empfehlen einen Blick auf aktuelle Fan-Projekte wie Enderal und Skyblivion.

