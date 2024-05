The Acolyte: Erste Reaktionen auf die Star-Wars-Serie stecken voller Begeisterung

Die Macht ist laut erster Kritiker stark mit The Acolyte.

The Acolyte wird die erste Realserie im Star-Wars-Universum, die altbekannte Epochen hinter sich lässt. Stattdessen reisen wir in die Zeit der Hohen Republik, als die Galaxie noch etwas anders aussah und bekannte Gesichter selten sind - bis auf Yoda, der schon damals alt war. Die erste Staffel von The Acolyte ist acht Episoden lang und wird am 5. Juni 2024 bei Disney+ veröffentlicht.

Allerdings hatten bereits einige bekannte Kritiker und Content Creator Zugang zu den ersten vier Folgen der Serie. Kürzlich wurde das Embargo zu diesem Ersteindruck gelüftet, entsprechend finden sich im Netz schon jetzt zahlreiche Stimmen, die die Serie einordnen.

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Wir haben uns einen Überblick verschafft und es scheint, als wäre die Stimmung grundsätzlich sehr positiv. Hier lest ihr einige der Gedanken und Meinungen verschiedener Kritiker.

Das sagen die Kritiker

Die Star-Wars-Newsseite Star Wars Holocron ist in ihrem Tweet davon überzeugt, dass die Serie vor allem Fans des Universums begeistern wird und spricht von einer mutigen, neuen Richtung:

Ich kann nicht aufhören, über die ersten 4 Episoden von The Acolyte nachzudenken. Die Prequels, die Hohe Republik und frühere Star-Wars-Filme werden auf so wunderbare Weise gewürdigt, während das Franchise in eine kühne neue Richtung geführt wird. Drehungen und Wendungen, in Dunkelheit gehüllt, reifer Ton. Fans werden diese Serie lieben!

Joe Deckelmeier der Filmseite Screen Rant stellt sogar einen sehr ehrbaren Vergleich an und sieht bei The Acolyte Parallelen zu Quentin Tarantinos Racheklassiker Kill Bill.

Star Wars: The Acolyte" lässt mich an "Kill Bill" denken. Jede Folge machte Lust auf mehr, auf eine gute Art und Weise. Wir haben schon so viel über den Fall der Jedi gesehen, aber diese Serie erforscht, wie die Jedi in Friedenszeiten waren, was ziemlich faszinierend ist. Amandla Stenberg ist hervorragend!

Auch Nate Shelton vom Geekcentric Podcast zeigt sich von The Acolyte ganz und gar hingerissen. Die Serie soll vor allem dann faszinieren, wenn ihr Fans der recht noch neuen Epoche seid.

Star Wars: The Acolyte ist ein TRAUM für Fans der Ära der Hohen Republik und eine neue Erfahrung für alle anderen. Nach 4 Episoden nimmt sich die Serie Zeit, das dunkle Geheimnis zu lüften. TOLLE Kampfchoreographien und SUPERBE Leistungen von Amandla Stenberg und Lee Jung-jae. Mir gefällt's.

Nate Shelton ist nicht der einzige, dem die Kämpfe in The Acolyte gefallen. Gerade die Kung-Fu-Einlagen in Kombination mit Machtkräften der Jedi haben vielen Kritikern imponiert. Auch Daniel Baptista vom Movie Podcast lobt die Prügeleien.

Star Wars: The Acolyte ist voller Geheimnisse und Dunkelheit, die in neue und vielfältige Tiefen der Galaxie eindringen. Ich habe 4 Episoden gesehen und bin begeistert von der düsteren Geschichte, die sich stetig weiterentwickelt. Großes Potenzial in dieser Ära. Carrie-Anne Moss mit einem Lichtschwert, die Force-Fu macht, ist PERFEKTION.

Allerdings gibt es nicht ausnahmslos überschwängliches Lob für die Serie. Anthony Gagliardi, ebenfalls vom Movie Podcast, sieht The Acolyte eher zwiegespalten und begründet das gleich mit mehreren Kritikpunkten.

Vier Episoden von Star Wars: The Acolyte und es ist eine gemischte Erfahrung. Der Hintergrund deutet das Potenzial von KOTOR an, doch das Tempo lässt gelegentlich zu wünschen übrig. Die Kampfszenen sind zwar fesselnd, wirken aber oft fehl am Platz. Ich hoffe, dass ich bald stärkere Leistungen und eine klarere erzählerische Richtung zu sehen bekomme.

Wie geht es weiter?

Natürlich solltet ihr bei all den Rezensionen stets bedenken, dass keiner der Kritiker bereits die gesamte Staffel gesehen hat. Es ist also gut möglich, dass die Stimmung in der Community noch kippt. Aber es deutet zumindest an, dass die Serie großes Potenzial mitbringt. Wie immer bei Star Wars kann es aber auch gut sein, dass sich nicht alle Fans gleichermaßen abgeholt fühlen.

Wir wissen mehr, sobald die erste Staffel der Serie komplett ausgestrahlt wurde. Die ersten beiden Episoden gibt es in Deutschland ab dem 5. Juni zu sehen. Danach folgt jede weitere Woche eine neue Folge, bis am 17. Juli schließlich das Finale die Staffel abschließt.