The Acolyte: Hinter dem traurigen Schicksal des Wookie-Jedi steckt 32 Jahre alte Erklärung aus dem alten Kanon

Kein Wunder, dass Torbin nach dieser Erfahrung nicht mehr allzu viel mit dem Orden der Jedi anzufangen wusste. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ihr wollt einen Wookie als Jedi? Dann solltet ihr einen Blick auf The Acolyte werfen! Zumindest, wenn ihr damit klar kommt, dass besagten Mitglied des Ordens ein ziemlich bitteres Schicksal blüht.

Denn Kelnacca (übrigens von Chewbacca-Darsteller Joonas Suotamo dargestellt) hatte in der neuesten Star-Wars-Serie alles andere als einen guten Lauf. Habt ihr Folge 7 von The Acolyte noch nicht gesehen, gibt’s hier nochmal eine ausdrückliche Spoiler-Warnung.

Wo Kelnacca auf Brendok seine Krallen im Spiel hatte

Wir lernen Kelnacca als eine von Maes (Amandla Stenberg) Zielpersonen kennen, an denen die Jedi-Mörderin Rache zu üben plant. Nach dem Tod von Indara (Carrie-Anne Moss) und Torbin (Dean-Charles Chapman) bricht Mae nach Khofar aus, wo der Wookie ein Dasein im Exil fristet. Warum genau, erfahren wir erst in der siebten Episode von The Acolyte.

Der zweite Rückblick zu den Geschehnissen auf Brendok enthüllt, dass die Jedi-Truppe um Meister Sol (Lee Jung-jae) ordentlich Mist gebaut hat. Eine detaillierte Aufschlüsselung davon findet ihr hier. Und während Sol und Indara weiter ihren Pflichten als Jedi folgten, gingen Torbin und Kelnacca anders mit der Tragödie auf Brendok um.

Torbin legte sich selbst den sogenannten Barash-Eid auf und distanzierte sich damit von dem Orden der Jedi. Die folgenden 16 Jahre verbrachte er außerdem in einem meditativen Trance-Zustand, bis er von Mae aufgesucht wurde und sich vor ihren Augen das Leben nahm.

Kelnacca zog sich wiederum in der Wildnis von Khofar zurück. Abgeschieden vom Rest der Galaxis und der Zivilisation. Man könnte jedoch argumentieren, dass Kelnacca an den Geschehnissen auf Brendok am wenigsten Schuld trägt.

In Kelnaccas Hütte auf Khofar lassen sich die Symbole des Hexenzirkels von Brendok finden. Der Wookie-Jedi kämpft demnach noch immer mit dem, was 16 Jahren vor den Geschehnissen der Serie passierte. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Kelnacca geht als sogenannte Madclaw ins Exil

Was genau führte also zu dieser Entscheidung? Dafür gibt es mehrere Gründe, aber womöglich einen besonders ausschlaggebenden.

So wurde Kelnacca von mehr als 20 Nutzern der dunklen Seite der Macht besessen, die ihn in eine direkte Konfrontation mit Sol, Indara und Torbin steuerte. Dass die Hexen von Brendok Spuren an Kelnacca hinterlassen haben, zeigen aber auch die zahlreichen Symbole des Zirkels, die die Hütte des Jedi auf Khofar zieren.

Auf Social Media (wie X und Reddit) hat sich aber auch noch die Theorie breit gemacht, dass der ausschlaggebende Grund für Kelnaccas Exil in den Traditionen der Wookies liegt. Denn Wookies ist es verboten, im Kampf ihre Krallen und Klauen zu verwenden. Wer gegen diese Regel verstößt, begeht ein unverzeihliches Verbrechen.

Denn die Bewohner von Kashyyyk setzen ihre Krallen lediglich für friedfertige Zwecke und wer dagegen verstößt, wird als sogenannte Madclaw gebrandmarkt und verstoßen. Im Fall von Kelnacca wurde Torbin das Opfer seiner Klauen - auch wenn der Wookie-Jedi nicht willentlich gehandelt und von Brendoks Hexen dazu veranlasst wurde.

Der Ehrenkodex und konkret das Madclaw-Konzept fußt im alten Star-Wars-Kanon und spielte zum Beispiel auch in Kotor oder The Old Republic eine Rolle. Mit dem Buch Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel wurde das aber letztendlich unter dem Begriff Wookie Honor Code in den neuen Kanon gehievt.

Und dass The Acolyte immer wieder mal Ideen aus dem alten Kanon aufgreift, hat die Star-Wars-Serie schon zu mehreren Gelegenheiten bewiesen. Ein paar weitere Beispiele findet ihr unter den Links oben.