Mit The Acolyte zeigt Star Wars zum ersten Mal in einer Serie, wie die Waffen der Sith entstehen

Der Jedi-Meister Sol spielt eine wichtige Rolle bei den Entwicklungen in der finalen Episode. Foto: Disney/Lucasfilm

Die erste Season von The Acolyte ist beendet. Im Finale schließt sich das Kapitel um Mae und Osha – zumindest vorläufig. Ob und wann eine zweite Staffel erscheint, steht noch nicht fest. Laut eigener Aussage führt Showrunnerin Leslye Headland darüber gerade Gespräche.

Doch vor ihrem Ende hatte die erste Staffel noch einen Schlüsselmoment in petto. Es wird eine Frage beantwortet, die sich viele von euch vielleicht schon gestellt haben werden: Wie entstehen rote Lichtschwerter? In der finalen Episode sehen wir zum ersten Mal in einer Serie des Star-Wars-Universums genau das.

Halt! Stopp! Bevor wir richtig loslegen, sei an dieser Stelle eindringlich vor Story Spoilern gewarnt! Wenn ihr The Acolyte oder dessen achte Folge noch nicht geschaut habt und euch noch überraschen lassen wollt, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

Der Kyberkristall verfärbt sich

Im Laufe der Episode werden zwei Konflikte parallel ausgetragen. Zum einen kämpfen Mae und Osha (Amandla Stenberg) gegeneinander. Zum anderen liefern sich Qimir (Manny Jacinto) und der Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) ein Lichtschwert-Duell.

Beide Erzählstränge werden dann zusammengeführt, nachdem sowohl Qimir als auch Sol entwaffnet sind. Im Folgenden erfährt Osha endlich davon, dass der Jedi-Meister derjenige war, der ihre Mutter vor 16 Jahren auf Brenok getötet hat.

Plötzlich beginnt Sol zu würgen, weil jemand offensichtlich die Macht gebraucht. Wer das ist, wird erst klar, als die Kamera auf Osha schwenkt. Sie steht vor ihrem ehemaligen Meister und hat dessen Lichtschwert in der Hand. Und dann passiert es: die Kamera zeigt das Innere des Lichtschwerts und dort verändert der eingesetzte Kyberkristall seine Farbe – von blau zu rot.

Während Osha Sol erwürgt und schlussendlich tötet, steigert sie ihre Gefühle von Schmerz und Wut. Dadurch verfärbt sich der Kristall auch schneller.

Als Qimir danach zu ihr tritt und seine Hand auf ihre Schulter legt, aktiviert Osha das Lichtschwert. Die Klinge, die zunächst blau erstrahlt, verfärbt sich langsam in das für die Sith typische rot – der Prozess des so genannten Blutens ist abgeschlossen.

Osha ist nun im Besitz einer roten Lichtschwertklinge - der ihres ehemaligen Meisters Sol. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Osha nimmt das Schwert an sich

Die Fanpage Wookiepedia beschreibt den Prozess des Blutens wie folgt:

Das Ausbluten wurde erreicht, indem man Wut, Hass, Angst und Schmerz mit Hilfe der dunklen Seite der Macht in einen Kyberkristall goss, bis sich der Kristall veränderte, was zu den karmesinroten Lichtschwertern führte, die ausschließlich mit Adepten der dunklen Seite in Verbindung gebracht wurden. Da Kyberkristalle von Natur aus auf die helle Seite der Macht ausgerichtet waren, konnten sie versuchen, der erzwungenen Korruption zu widerstehen.

Der Kristall in Sols Lichtschwert widersteht der Korruption nicht. Osha nimmt das Schwert nach dem Bluten an sich. Ob sie es behält oder sich ein eigenes baut, wird vielleicht in einer weiteren Staffel gezeigt.

Das Bluten sehen wir bei The Acolyte das erste Mal in einer Realverfilmung im Star-Wars-Universum. Allerdings wurde der Prozess schon in anderen Medien beschrieben. Etwa in den Comicserien Darth Vader und The Rise of Kylo Ren von Charles Soule.

Und auch Gamern ist der Prozess nicht neu. Im Action-Adventure Star Wars Jedi: Survivor werden wir in einer Szene Zeuge, wie ein Jedi sein Lichtschwert rot färbt.

Übrigens: In der letzten Folge der ersten Staffel gab es einen unerwarteten Cameo-Auftritt. Der schlägt eine wichtige Brücke zu Episode 1 - auch wenn The Acolyte etwa 100 Jahre vor den Geschehnissen des Films spielen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt: Den dazugehörigen Text haben wir euch in die Linkbox gepackt.