In The Acolyte versteckt sich ein Star aus Game of Thrones und ihr habt ihn garantiert nicht erkannt

Fans von Game of Thrones haben einen neuen Jedi im Star-Wars-Universum vielleicht gar nicht aus Game of Thrones wiedererkannt.

Mit The Acolyte ist die neueste Star-Wars-Serie bei Disney Plus gestartet und darin lernen wir eine ganze Palette bisher unbekannter Jedi kennen. Kein Wunder, spielt sich The Acolyte ja auch in einer Ära ab, die bisher keine Realverfilmung behandelt hat.

Einer dieser neuen Jedi wird dabei übrigens von einem Schauspieler verkörpert, den Fans von Game of Thrones definitiv kennen: Dean-Charles Chapman. In der vierten bis sechsten Staffel trat der heute 26-jährige Schauspieler als König Tommen Baratheon auf.

Doch in seiner Rolle als Jedi-Meister ist Chapman (zumindest bis jetzt) kaum wiederzuerkennen. Ab dieser Stelle folgen leichte Story-Spoiler! Solltet ihr Folge 2 von The Acolyte noch nicht gesehen haben, geht vielleicht lieber meditieren und kommt zu einem späteren Zeitpunkt zurück.

1:50 The Acolyte: Der offizielle Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Vom König von Westeros zum Jedi-Meister

In The Acolyte spielt Dean-Charles Chapman den Jedi-Meister Torbin - einen von vier Mitgliedern des Ordens, auf den es die Attentäterin Mae (Amandla Stenberg) abgesehen hat.

Über Torbin selbst ist aktuell nicht allzu viel bekannt. Wir wissen lediglich, dass er neben Sol (Lee Jung-jae), Indara (Carrie-Anne Moss) und Kelnacca (Joonas Suotamo) an einem mysteriösen Vorfall auf Brendok beteiligt war. Dabei kam die Familie von Osha (ebenfalls Stenberg) ums Leben und auch ihre Zwillingsschwester Mae wurde für tot gehalten.

Was auch immer auf Brendock passierte, werden wir wohl erst in den kommenden Folgen von The Acyolte erfahren. Darauf deuten unmissverständlich bereits veröffentlichte Bilder hin, die Torbin als jungen Padawan zeigen - und auf denen Chapman wesentlich besser zu erkennen ist.

Torbin in jung und unverbraucht Torbin alt und gebrochen

Fest steht aber zumindest schon einmal: Der Vorfall hat Torbin körperlich wie psychisch gezeichnet und traumatisiert, sodass er sich zehn Jahre lang in einen Zustand der stillen Meditation zurückzog. Als ihn Mae ihn dann stellt, akzeptiert er sein Schicksal mit offenen Armen und begeht mit ihrem Gift sogar Selbstmord.

Dass der Tommen-Darsteller aus Game of Thrones in The Acolyte zu sehen ist, hat auch viele Star-Wars-Fans bei Reddit kalt erwischt: In der Rolle von Torbin hat nicht jeder Dean-Charles Chapman erkannt. Der Bart, die Narbe im Gesicht und das lichte Haar erinnern aber auch nur bedingt an den tragischen König der Sieben Königslande.

Übrigens: Wollt ihr mehr zu The Acolyte nachlesen, werdet ihr unter den Links oben fündig. Die neue Star-Wars-Serie ist am 5. Juni 2024 mit zwei Folgen bei Disney Plus gestartet, mit neuen Episoden geht es jetzt im Wochentakt weiter.

Habt ihr bereits einen Blick auf The Acolyte riskiert? Wenn ja, wie gut gefällt euch die neue Star-Wars-Serie bisher?