The Acolyte: Ein neuer Jedi schwingt nur für wenige Momente sein Lichtschwert, doch die Fans lieben ihn dafür

Man sieht es Torbin zwar nicht unbedingt an, aber er kann durchaus mit dem Lichtschwert umgehen. (Bildquelle: Disney)

Die neue Star-Wars-Serie The Acolyte muss zwar jede Menge Kritik einstecken, immer wieder finden Fans aber auch einen Grund sich zu freuen. Sei es ein besonderes Alien oder der erstaunlich attraktive Bösewicht. Die neueste ist jetzt ein erstaunlicher Auftritt von Padawan Torbin (Dean-Charles Chapman aus Game of Thrones), der in Folge 7 seine Kampfkünste demonstrieren darf.

Vorsicht Spoiler: Im Folgenden geht es um Ereignisse aus der neuesten Folge von The Acolyte. Habt ihr sie noch nicht gesehen, lest ihr hier am besten nicht weiter.

Ein Lichtschwert schwingen kann er

In den ersten sechs Episoden von The Acolyte kam der Jedi Torbin kaum zu Wort. Lediglich seinen Tod als Jedi-Meister konnten wir beobachten, während er in einem Rückblick von der Mutter Aniseya (Jodie Turner-Smith) der Zwillinge verhext wurde.

In Folge 7 wurde nun gezeigt, welche Rolle Torbin und die anderen Jedi bei den dramatischen Ereignissen auf Brendok und in der Kindheit der Zwillinge spielten. Als die Situation eskaliert, müssen Torbin und Sol nicht nur gegen die Hexen, sondern auch gegen den Wookie-Jedi Kelnacca (Joonas Suotamo) kämpfen. Und dabei macht Torbin eine erstaunlich gute Figur.

Bei vielen Fans kommt die Kampfszene jedenfalls sehr gut an. Auf Twitter gibt es etwa viel Lob für die Figur, aber auch die Choreographie des Kampfs:

Auch auf Reddit wird der Kampf bei der Diskussion um die neueste Folge lobend erwähnt. So schreibt etwa captainhemingway:

Eins muss man ihm lassen, ein Lichtschwert schwingen kann er.

Und AnAngryBartender antwortet darauf:

Er war echt gut damit, um ehrlich zu sein. Für eine Sekunde sah er wie Anakin aus, als er das Schwert geschwungen hat.

1:13 The Acolyte: Disney zeigt, wie die Kämpfe der neuen Star-Wars-Serie entstanden sind

Die Ähnlichkeit zu den Jedi aus den Prequels sieht auch @LightsaberJosh auf Twitter, der sich bei einer Szene an die Drehungen von Obi-Wan und Anakin erinnert fühlt.

Ob The Acolyte sich hier bewusst von den Prequels inspirieren lässt, wissen wir nicht. Eindeutig mit Absicht wurde in der neuesten Folge allerdings eine Anspielung auf ein Star-Wars-Spiel versteckt:

Nach der neuesten Folge liegt jetzt nur noch das Staffelfinale von The Acolyte vor uns, dass die Geschichte nächsten Mittwoch zumindest vorerst abschließen wird.

Was genau mit den Zwillingen, Sol und Qimir passieren wird, lässt sich bisher nicht absehen. Allerdings gab es schon in Folge 6 mehrere Hinweise auf den Auftritt eines legendären Sith-Lords. Mehr lest ihr in der obigen News.