Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 erscheint bereits am 29. Juni. Kurz vor dem Release habt ihr jetzt die Chance, eine Probefahrt zu machen. Heute um 10 Uhr ist eine Open Beta gestartet, die ihr kostenlos spielen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr die Beta herunterladet und was drinsteckt.

Wie lade ich die The Crew 2 Beta herunter?

Ihr findet die Beta sowohl auf Uplay als auch auf Steam*. Mit einem Klick fügt ihr sie einfach zu eurer Spielebibliothek hinzu und startet den Download. Egal, welche Plattform ihr nutzt, ein Ubisoft-Account ist zum Spielen Pflicht.

Für Konsolenbesitzer interessant: Die Beta gibt es auch auf Xbox One und PS4, in den jeweiligen Stores.

*zum aktuellen Zeitpunkt (Donnerstag, 11:30 Uhr) scheint es auf Steam einen Fehler zu geben. Obwohl die Beta auf Uplay verfügbar ist, kann sie über Steam noch nicht gestartet werden.

Wie groß ist der Download?

Beim Download müsst ihr rund 26 GB an Daten auf eure Festplatte schaufeln. Fangt also rechtzeitig an, zu laden.

The Crew 2 - Screenshots ansehen

Wie hoch sind die Systemanforderungen?

Um The Crew 2 in 1080p auf hohen Einstellungen mit flüssigen 30 Frames zu zocken, empfiehlt Ubisoft die folgende Hardware:

Intel Core I5-3470 @ 3.2 GHZ oder AMD FX 6350 @ 3.9 GHZ

Geforce GTX 1050 (2 GB) oder GTX 760 (4 GB) oder Radeon R9 270X (2 GB)

8 GB RAM

Weitere Konfigurationen findet ihr im FAQ auf der offiziellen Website. Dort erfahrt ihr auch, welche Lenkräder und anderen Eingabegeräte unterstützt werden.

Wann endet die Beta?

Die Open Beta endet am 25. Juni um 10 Uhr deutscher Zeit.

Welche Inhalte bietet die Beta?

Laut Ubisoft dürft ihr in der Beta bereits die komplette Open World des Spiels frei erkunden. Außerdem stehen acht Disziplinen zur Auswahl:

Street Racing

Powerboat

Rally Raid

Aerobatics

Drift

Motocross

Touring Car

Jetsprint

Es ist möglich, gemeinsam mit anderen Fahrern im Koop anzutreten.

Werden meine Fortschritte gespeichert?

Die Errungenschaften aus der Beta werden NICHT in das fertige Spiel übernommen.