The Day Before: Neuer Name für das Skandalspiel? Die wilde Geschichte geht weiter

The Day Before heißt wohl bald nicht mehr The Day Before.

Einst das meistgewünschte Spiel auf Steam, wird The Day Before mittlerweile von einem Skandal nach dem anderen geplagt. Nach einigen dubiosen Verschiebungen soll das Survivalspiel eigentlich bereits im November erscheinen, jetzt sind aber noch starke Hinweise auf eine Namensänderung aufgetaucht.

Laut Entwicklungsstudio Fntastic musste das Spiel aufgrund eines Rechtsstreits Anfang des Jahres von Steam verschwinden. The Day Before ist nämlich bereits der Name einer Kalender-App. Damals hieß es noch, Fntastic wird um den Namen kämpfen. Macht liegt in der Wahrheit , so das Studio im Februar.

Offenbar hat diese Macht aber nicht ausgereicht: Well Played hat auf der US-amerikanischen Patent and Trademark Office Website etwas rumgewühlt und ist auf eine neue Marke gestoßen. Die wurde von der frisch gegründeten Firma MytonaFntastic eingereicht, eine Fusion zwischen Publisher und Entwicklungsstudio, die sich um deren Marken kümmert.

Der daraus hervorgehende neue Name: Dayworld. In den Dateien ist zwar kein klares Anzeichen dafür, dass es sich hierbei definitiv um The Day Before handelt, es ist aber zumindest auch als video game software eingegliedert.

12:14 Das Open-World-Spiel The Day Before macht uns ratlos!

Dayworld auch schon vergeben

Man könnte meinen, dass Fntastic nach so einem Fall mehr auf potenzielle Namensstreitigkeiten achtet und einen völlig neuen Titel wählt - dem ist aber wohl nicht so. Dayworld ist nämlich bereits der Name einer Bücherreihe des Sci-Fi-Autoren Philip José Farmer.

Ob dadurch weitere Probleme und potenzielle Release-Verschiebungen entstehen werden, ist noch unklar. Selbst wenn es bei Dayworld bleibt, ist die Namensänderung doch sehr kurzfristig für den angesetzten Launch am 10. November. Dabei hat das Studio im April versprochen, dass es keine Verzögerungen mehr geben werde.

Glaubt ihr, dass The Day Before, Dayworld oder wie es am Ende auch immer heißen wird, noch dieses Jahr erscheint? Oder seid ihr ohnehin skeptisch, ob das einst heißerwartete Survivalspiel jemals das Licht der Welt erblicken wird? Und falls es kommt: Habt ihr noch Interesse am Titel oder hat euch der ganze Trubel um das Spiel nun die Vorfreude versaut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!