The Day Before: Eine 1.500 Dollar teure Parodie sieht schon jetzt besser aus als das Original

The Day Before war gestern - The Day After ist heute!

Das Skandalspiel The Day Before hat bekanntlich tausenden Fans falsche Versprechungen gemacht und sie dann bitterlich enttäuscht - na ja, bis auf den einen Fan, der als Einziger bis zur letzten Sekunde gezockt hat.

Wie hätte The Day Before als gutes Spiel ausgesehen? Diese Frage hat auch uns umgetrieben. Die Antwort liefert ausgerechnet ein einziger Entwickler, der in seiner Privatzeit mithilfe gekaufter Assets in Höhe von 1.500 Dollar ein optisch wie spielerisch sehenswertes Ergebnis abliefert.

The Day After erntet haufenweise Lob

The Day Before befand sich offiziell über fünf Jahre lang in Entwicklung. Was dabei herausgekommen ist, wissen wir inzwischen - ein grauenhaftes Spiel, das von uns das Prädikat Katastrophe verliehen bekommen hat.

The Day After ist in nur knapp 13 Tagen entstanden. Die von nur einer einzigen Person ausdrücklich als Parodie bezeichnete Techdemo kann nach Ansicht vieler Youtube-Kommentatoren trotzdem schon jetzt das Original übertrumpfen.

Vor allem die Optik wird als hübscher und handwerklich sauberer gelobt. Die Beleuchtung wirkt stellenweise sehr realistisch, der Koop-Modus scheint zu funktionieren, es gibt eine Zombie-KI und der Schneefall im Video besitzt sogar eine eigene Physik, um auf Objekte wie die Spielfiguren zu reagieren.

Wir haben euch anhand zweier ähnlicher Szenen mal einen Bildvergleich gebastelt. Beachtet bitte, dass die YouTube-Kompromierung der Bildschärfe von The Day After keinen Gefallen tut:

The Day Before The Day After

The Day Before The Day After

Aber auch spielerisch kann The Day After mit einigen Elementen beeindrucken, die es im großen Vorbild nicht gibt. So lockt die Spielfigur an einer Stelle etwa Zombies mithilfe einer Autosirene an, um unbehelligt an der Meute vorbeizukommen - das erinnert fast schon an AAA-Titel wie Dying Light.

Eine kleine Auswahl der über 200 fast ausschließlich positiven Kommentare:

Sehr guter Versuch! Leider gibt es viel zu viele Zombies, als dass es der Release-Version von The Day Before ähneln würde. @laurensdesmet70

Das war GROSSARTIG! Total inspirierend zu sehen, wie ein Solo-Entwickler das macht. Gut gemacht! @geneg4664

Wahnsinn, wie viel besser das in so vielen Bereichen schon aussieht! Ich würde mich freuen, wenn ein Spiel wie dieses Wirklichkeit werden würde! @corbinowens2437

Ein Koop-Spiel ist bereits geplant

Der letzte Kommentar entspricht übrigens dem allgemeinen Tenor: Mach bitte ein echtes Spiel draus!

Und genau das scheint der Entwickler Crimson auch vorzuhaben. Nach dem Release seines derzeitigen Steam-Spiels Suit for Hire möchte er ein eigenes Zombie-Survivalspiel mit Koop-Fokus realisieren, wie er in der Videobeschreibung ankündigt:

Diese Version wird nicht veröffentlicht, aber ich freue mich sehr darauf, später in diesem Jahr eine viel detailliertere (mechanisch und visuell) Koop-Version für ein echtes Spiel zu entwickeln.

Gehört ihr auch zu jenen, die von The Day Before bitterlich enttäuscht wurden? Wenn ja, wie bewertet ihr das oben Gezeigte? Hättet ihr noch immer Lust auf ein Koop-Survivalspiel im Großstadtdschungel, wenn es von fähigen Händen entwickelt wird? Oder hat euch The Day Before dieses Setting für immer verdorben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!