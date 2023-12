The Day Before: So testen wir eins der meistdiskutierten Spiele seit Jahren

Ist The Day Before am Ende ein richtiges Spiel und wie viel hat es mit den Trailern gemeinsam? Wir machen für euch den Test. Aber das kann eine Weile dauern.

Der Release von The Day Before auf Steam stand lange Zeit auf der Kippe, doch nun nähert sich der Launch-Termin am 7. Dezember mit Siebenmeilenstiefeln - und auch für den GameStar-Test wird es höchste Eisenbahn.

Immerhin gibt's bei dem umstrittenen Survival-MMO ja einen erhöhten Bedarf an Kaufberatung; Plagiatsvorwürfe und Zweifel von Beobachtern an den hoch gesetzten Zielen von Entwickler Fntastic haben The Day Before bereits vor Veröffentlichung zum viel diskutierten Spiel gemacht.

Wie sehen unsere Review-Pläne aus und wann könnt ihr mit einer Wertung rechnen? Die Antworten gibt's hier kompakt zusammengefasst. Für die volle Info-Ladung zum Spiel schaut ihr euch aber vorher am besten den jüngsten Trailer an:

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

The Day Before: Testversion ja, Tests vor Release nein

GameStar hat bereits Ende November Steam-Keys für The Day Before erhalten. Diese für unseren Test bestimmten Spielzugänge sind jedoch wie bei so vielen MMOs mit zum Launch startender Server-Architektur nicht vorab spielbar.

Stattdessen müssen wir im Gegensatz zu vielen Reviews von Einzelspieler-Titeln oder Spielen mit geschlossener Journalisten-Phase (Diablo 4 war so ein Fall) wie alle Käufer von The Day Before bis zum globalen Server-Start warten. Der ist in Deutschland am 7. Dezember 2023 um 19:00 Uhr.

Erst ab diesem Zeitpunkt können wir uns bei GameStar und in den Schwester-Redaktionen von Mein-MMO und GamePro ein eigenes Bild vom Spiel und der Technik machen. Das hat natürlich Auswirkungen auf unser Test-Timing.

Unser Zeitplan für den Test

Mit André Baumgartner haben wir einen in MMOs erfahrenen Autor für den Test von The Day Before engagiert. Für GameStar hat André etwa schon Amazons New World bewertet. Unterstützt wird er von einem halben Dutzend Kollegen, die sich ebenfalls ab Donnerstag für euch auf die Server stürzen. Anschließend wollen wir mit folgenden Inhalten eure Kaufentscheidung erleichtern:

Freitag, 8. Dezember 2023: André veröffentlicht ein erstes Gameplay-Video mit Szenen aus dem Spiel, die erstmals einen direkten Vergleich zu dem vorab veröffentlichten offiziellen Material ermöglichen. Außerdem erscheint ein Ersteindruck-Artikel, der unsere Erkenntnisse aus 24 Stunden The Day Before kurz zusammenfasst.

André veröffentlicht ein erstes Gameplay-Video mit Szenen aus dem Spiel, die erstmals einen direkten Vergleich zu dem vorab veröffentlichten offiziellen Material ermöglichen. Außerdem erscheint ein Ersteindruck-Artikel, der unsere Erkenntnisse aus 24 Stunden The Day Before kurz zusammenfasst. Freitag bis Sonntag, 10. Dezember 2023: Unsere News-Redaktion verfolgt den Launch von The Day Before sehr aufmerksam und informiert euch über erste Steam-Reviews, mögliche Launch-Probleme und den Zustand der Server.

Unsere News-Redaktion verfolgt den Launch von The Day Before sehr aufmerksam und informiert euch über erste Steam-Reviews, mögliche Launch-Probleme und den Zustand der Server. Montag, 11. Dezember 2023: Wir aktualisieren unseren Ersteindruck-Artikel zu einem vorläufigen Test mit erster Wertungseinschätzung. Weitere Spielvideos erscheinen.

The Day Before - Screenshots ansehen

Dienstag bis Mittwoch, 12. bis 13. Dezember 2023: Unser Talk-Video mit Tester André und Moderatorin Géraldine Hohmann erscheint, in dem wir ausführlich auf die Stärken und Schwächen von The Day Before eingehen.

Unser Talk-Video mit Tester André und Moderatorin Géraldine Hohmann erscheint, in dem wir ausführlich auf die Stärken und Schwächen von The Day Before eingehen. Bis Freitag, 15. Dezember 2023: Wir vergeben eine finale Wertung für The Day Before im abschließenden Test-Update. Da der Umfang des Survival-Spiels aktuell nur schwer abzuschätzen ist, behalten wir es uns vor, die Veröffentlichung des Tests zu verschieben, falls wir mehr Zeit für eine Wertung benötigen.

Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr, aber wir tun unser Bestes, um euch schnell und fundiert über die Qualität von The Day Before zu informieren.

Falls ihr spezielle Fragen habt, die André im Test beantworten soll, schreibt sie uns gerne in die Kommentare!