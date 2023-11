The Day Before: So konkret war der Release-Termin des umstrittenen Survival-Spiels noch nie

In The Day Before sollt ihr euren eigenen Charakter erstellen und ausrüsten können.

Insgesamt dreimal wurde das Survival-MMO The Day Before bereits verschoben. Doch gut zwei Wochen vor Release scheint Entwickler Fntastic wirklich ernst zu meinen und gibt für den Launch am 7. Dezember 2023 konkrete Uhrzeiten an.

The Day Before: Release-Uhrzeiten

Mit einem Post auf X teilte The Day Before die Uhrzeiten für den globalen PC-Release mit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei uns in Deutschland soll es abends ab 19:00 Uhr losgehen. Zwar war Fntastic noch nie so konkret mit Daten zu einem Release, doch beim vorherigen Datum, dem 10. November, hieß es im April noch, es würde definitiv keine weiteren Verschiebungen mehr geben.

Im gleichen Zug wurde auch eine Beta angekündigt, die bis heute aber scheinbar niemand gespielt hat. Immerhin hat es The Day Before zurück auf Steam geschafft und durfte den Namen behalten.

Den bisher direktesten Blick auf tatsächliches Gameplay lieferte ein Trailer vor etwa zwei Wochen:

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

So reagieren die Spieler

Schon die letzte Meldung von The Day Before löste wieder nur Verwirrung bei den Spielern aus. Die Kooperation mit einem Taxi-Unternehmen warf wieder mal nur Fragen aus und was das mit dem Spiel zu tun haben soll, wurde nicht verraten.

So ist es kaum verwunderlich, dass unter dem X-Post mit den Uhrzeiten weiter Skepsis herrscht.

Nutzer @ToastedShoes erklärt, »ich glaube noch immer nicht, dass dieses Spiel real ist« und @GrittyUrbanSaga meint nur, »wir werden sehen«.

Doch mittlerweile wollen die Leute auch einfach sehen, was passiert. @TheBeedyboy schreibt: »Das ist wie Schrödingers Spiel und ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, was passiert, wenn sich die Box öffnet.«

Vielleicht erfahren wir also am 7. Dezember, was für ein Spiel The Day Before wirklich ist. Zu Beginn soll es eine Early-Access-Phase zum Preis von 39 Euro auf Steam geben. Infos zu einem Konsolen-Release gibt es aktuell noch nicht.

Viele glauben schlicht nicht daran, dass The Day Before wirklich existiert und es gab in der Vergangenheit häufiger Vorwürfe, die Entwickler hätten bei anderen Spielen viel abgekupfert. Habt ihr die Geschichte des umstrittenen Survival-MMO verfolgt? Glaubt ihr, das Spiel erscheint wirklich am 7. Dezember? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.