Wie die meisten von Ubisofts aktuellen Spielen wird auch The Division 2 im Laufe der kommenden Jahre Inhalts-Updates erhalten. Die ersten beiden Episoden von Jahr 1 kennen wir bereits. Hinweise zur letzten glauben Fans des Loot-Shooters derzeit im Spiel zu finden. So soll es zurück nach New York gehen - das Setting des ersten Teils.

Auslöser für die Spekulation ist ein Schild mit dem Text »NYC: After Dark - Return to the Big Apple -- January«, das zudem eine Karte von New York zeigt. Die Spieler von The Division 2 finden das derzeit an mehreren Orten innerhalb der Spielwelt.

Es kann sich hierbei natürlich um eine Ente handeln. Da die Schilder jedoch speziell von einer »Rückkehr« sprechen und auch der Name »NYC: After Dark« aufgebaut ist, wie die Titel der bereits bekannten DLCs, sind die Fans davon überzeugt, dass mehr dahinterstecken muss.

Diese Erweiterungen kommen 2019

Bereits im Februar gab Ubisoft die Post-Release-Pläne von The Division 2 bekannt. So sollen noch in diesem Jahr insgesamt drei Erweiterungen erscheinen, die nicht nur die Geschichte fortsetzen, sondern auch neue Spielmodi und ähnliches einbauen.

Episode 1 - D.C. Outskirts: Expeditions (Sommer 2019): Ihr bereist das Umland von Washington D.C. und kämpft in zwei neuen Hauptmissionen gegen die Black Tusk. In einem neuen Spielmodus namens »Expedition« begebt ihr euch zudem auf die Suche nach einem verloren gegangenen Konvoi.

Episode 2 - Pentagon: The Last Castle (Herbst 2019): Ihr greift das Pentagon an und enthüllt eine Reihe von Geheimnissen, die in diesem verborgen sind.

Episode 3 (Winter 2019): Das Ende des ersten Story-Kapitels, zu dem noch keine Details existieren. Fans vermuten hier, dass es nach NYC geht.

Im bereits veröffentlichten Teaserbild zu Episode 3 ist ein Division-Agent mit einer Gasmaske zu sehen. Der Hintergrund ist unkenntlich gemacht. Erscheinen soll er im Winter 2019. Das könnte mit der Angabe des Januar zusammenpassen. Immerhin beginnt der Frühling 2020 erst am 20. März des kommenden Jahres. Der Year-1-Pass läuft außerdem bis zum 1. März.

Was wird es in Episode 3 geben? Hierzu gibt es noch keine offiziellen Informationen und auch keine Hinweise im Spiel selbst. Fans wünschen sich jedoch eine Rückkehr des Survival-Modus aus The Division 1. Obwohl der sehr beliebt war, fehlt im Nachfolger jegliche Spur des Modus. Wenn es tatsächlich in das winterliche New York zurückgehen sollte, würde das auch vom Setting her passen.

