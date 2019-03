The Division 2 - Fragt unseren Tester live - Wir zeigen die Finale Version und ihr könnt live dabeisein

Mit The Division 2 erscheint am kommenden Freitag, den 15. März der Nachfolger zu einem der beliebtesten Shared-World-Shooter. Schon morgen können sich Käufer einiger Sondereditionen des Spiels ins verwüstete Washington aufmachen, schon HEUTE können wir euch alles Wichtige zum Spiel verraten - nämlich in unserem Livestream auf MAX - Monsters and Explosions.

Zum Livestream auf MAX - Monsters and Explosions

Wir haben die Review-Version von The Division 2 auf unserem Streaming-Rechner installiert. Unser Tester Robin steht schon in den Startlöchern. Gemeinsam mit Sandro zockt er heute um 15:00 Uhr die finale Version von The Division 2 und beantwortet eure Fragen zum Spiel.

Schaltet also heute um 15:00 Uhr unseren Livestream auf MAX ein und erfahrt schon heute Nachmittag alles, was ihr zum Spiel wissen wollt.