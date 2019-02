Update (21:40 Uhr): Das Gewinnspiel ist vorbei! Die 1.000 Keys wurden ausgelost und verschickt, es gibt keine weiteren Codes mehr. Wenn ihr keinen ergattert habt: Über einen Freund kommt ihr noch in die Beta. Wie genau, erklären wir euch im Artikel über Freundeseinladungen in die Division 2 Beta.

Originalartikel: Vom 7. bis 11. Februar findet die Private Beta von The Division 2 statt. Vorbesteller erhalten einen garantierten Zugang, alle anderen müssen sich auf der offiziellen Website registrieren und auf ihr Glück hoffen - oder bei unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Wir verlosen nämlich 1.000 Keys für die Private Beta. Dafür müsst ihr schnell genug auf unseren Gewinnlink klicken, der heute um 19:30 Uhr freigeschaltet wird.

Bei unserem Gewinnspiel losen wir die Gewinner nicht aus, sondern verteilen die Codes an die ersten 1.000 Teilnehmer, getreu dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bereitet euch also auf einen großen Ansturm vor.

Klickt hier, um am Gewinnspiel teilzunehmen (wird um 19:30 Uhr freigeschaltet)

Hinweis!

Die Gewinnspielseite ist vor 19:30 Uhr nicht erreichbar! Ihr werdet bis dahin also eine Fehlerseite auffinden. Erst ab dem Startzeitpunkt der Verlosung ist die Seite live. Lasst euch davon nicht verwirren - und öffnet den Link später einfach erneut.

Was steckt in der Private Beta?

Die Private Beta gibt euch einen Eindruck von der Kampagne und ab dem 8. Februar auch vom Endgame. Euch stehen zwei Hauptmissionen, fünf Nebenmissionen und Open-World-Aktivitäten wie Control Points zur Verfügung.

Ihr könnt außerdem einen Blick in die östliche Dark Zone werfen oder im Skirmish in 4-gegen-4-Gefechten antreten. Im Endgame steht euch jede der drei Spezialisierungen zur Verfügung sowie eine Mission. Mehr Details findet ihr in unserer Übersicht zur Private Beta.

