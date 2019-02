The Division 2 - Open Beta offiziell bestätigt, jeder darf teilnehmen

Am 1. März startet die offene Beta von Tom Clancy's The Division 2 auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One. Das hat Ubisoft jetzt per Pressemeldung bekannt gegeben. Bis zum 4. März dürft ihr den neuen Loot-Shooter von Entwickler Massive Entertainment dann ausprobieren. Damit weicht das Team von dem ursprünglichen Plan ab, nur eine private Beta und eine geschlossene Beta zu veranstalten.

Die private Beta war ursprünglich nur für Vorbesteller gedacht. Letzten Endes erlaubte man aber auch Spielern zutritt, die sich auf der offiziellen Seite anmeldeten.

Die geschlossene Beta sollte auf die private folgen. Hier sollten dann alle Spieler teilnehmen können, die sich anmeldeten. Vorbesteller sollten erneut Zugriff erhalten. Letzten Endes lief also die private Beta nach diesem Prinzip ab.

Eine offene Betaphase war ursprünglich nicht geplant. Dass diese kommen wird, kündigte Ubisoft offiziell erst Dienstagabend an. Details zu den Inhalten gab der Publisher noch nicht bekannt. Die sollen in Kürze folgen.

Offene Beta durch einen Versprecher zuvor geleaked

In einem Livestream am Wochenende versprach sich der neue Live Content Manager Yannick Banchereau und kündigte die offene Betaphase ganz nebenbei zu früh an. Er erzählte hier, dass man in Vorbereitung auf die offene Betaphase an den Fehlern der Private Beta arbeiten werde.

Die nun folgende Beta wird es den Entwicklern erlauben, die Server vor dem geplanten Release am 15. März diesen Jahres einem Stresstest zu unterziehen. Immerhin erreicht man so eine Menge an Interessenten, die den Titel auch nicht unbedingt kaufen, oder vorher erst einmal ausprobieren wollen.

