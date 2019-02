Ubisoft und Massive sahen sich nach dem Start des ersten Division mit viel Kritik konfrontiert, da viele Spieler einen Mangel an echten Endgame-Inhalten beklagten. Dass die Entwickler dieses Problem bei The Division 2 im Griff haben, wollen sie der Community daher schon frühzeitig kommunizieren.

Endgame zum Ausprobieren: Um sich selbst einen ersten Eindruck vom Endgame zu machen, können Spieler der Private Beta von The Division 2 jetzt aus dem Hauptmenü heraus drei voll ausgestattete Agenten wählen. Die Kämpfer verfügen über hochklassige Ausrüstung und Waffen und haben jeweils eine der verschiedenen Spezial-Fähigkeiten wie Explosiv-Armbrust, Granatwerfer oder Großkaliber-Scharfschützengewehr im Gepäck.

Das bietet die Endgame-Beta: Mit diesen drei Spezialisten könnt ihr zwar nicht frei in der für die Closed Beta verfügbaren Spielwelt losziehen, dafür aber immerhin eine schwierige Mission in The Division 2 spielen. Um das Level zu meistern, könnt ihr entweder allein losziehen, eure Freunde einladen oder auf das Matchmaking zugreifen, um euch mit einem Team von Fremden zusammenzuschließen.

Mehr zu The Division 2

Wenn ihr zu den Spielern gehört, die Probleme mit der Beta von The Division 2 haben, besteht nach dem gestrigen Update übrigens die Chance, dass die Fehler inzwischen behoben sind.

In unserem Special lest ihr mehr zum Endgame in The Division 2. Hier dagegen findet ihr unsere Preview zum Spiel, die feststellt, dass Massives neuer Lootshooter an vielen Kritikpunkten des Vorgängers ansetzen will. Und in diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf Story, Fraktionen und dynamische Spielwelt.

Wie Tom Clancy eine Action-Generation prägte (Plus)