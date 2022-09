The Division Heartland: Beta startet bald, so meldet ihr euch jetzt an

Am Wochenende kündigte Ubisoft nicht nur zahlreiche neue Spiele im Universum von Assassin's Creed an, sondern widmete sich auch seinem nächsten Free2Play-Projekt: The Division Heartland. Der Survival-Shooter befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und wird bald in die Beta starten.

Wie ihr euch für die Beta von The Divsion Heartland anmeldet und welche Plattformen abgedeckt werden, das wollen wir euch kurz und knapp zusammenfassen. Falls ihr noch gar nichts von dem Shooter gesehen habt, dann werft doch zuvor einen Blick auf den jüngst veröffentlichten Trailer:

Wie melde ich mich für die Beta an?

Falls euer Interesse geweckt ist, dann könnt ihr euch derzeit in wenigen Schritten für die Beta von The Division Heartland anmelden. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Besucht die offizielle Beta-Website für The Division Heartland Wählt dort anschließend die Plattform aus, auf welcher ihr die Beta spielen wollt. Zur Auswahl stehen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Klickt anschließend auf Registrieren und meldet euch mit eurem Ubisoft-Account an Jetzt seid ihr für die Beta registriert und müsst nur noch auf eine Einladung hoffen

Ihr könnt auch im Nachhinein noch eure Plattform ändern, sofern ihr das möchtet. Ihr seid also zumindest bis zum Start der Beta noch nicht endgültig festgelegt.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Es geht um Sexismus-Probleme und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Ubisoft hat inzwischen einige Personen aus der Führungsebene entfernt und zu den Vorwürfen Stellung bezogen.

Wann startet die Beta?

Diesbezüglich hält sich Ubisoft noch ziemlich bedeckt und nannte noch keinen genauen Termin. Die Beta soll aber schon bald starten, weshalb wir von einem Startschuss noch in diesem Jahr ausgehen. Sobald es dazu mehr Infos gibt, werden wir euch umgehend darüber informieren.

Mehr Infos zu The Division Heartland

Bei The Division Heartland handelt es sich nicht um einen direkten Nachfolger von The Division 2, sondern um ein Multiplayer-Spin-Off. Entwickler Redstorm Entertainment orientiert sich an Spielen wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown und konzentriert sich auf zwei Spielmodi:

Storm Operations: Ein PvEvP-Modus, in denen bis zu 45 Spieler gegen feindliche Agenten vorrücken und gleichzeitig einem tödlichen Virus entkommen müssen

Ein PvEvP-Modus, in denen bis zu 45 Spieler gegen feindliche Agenten vorrücken und gleichzeitig einem tödlichen Virus entkommen müssen Excursion Operations: Ein reiner PvE-Modus, bei dem ihr euch auf die Jagd nach Loot begebt und kleinere Aufträge abschließt

Als Spieler entscheidet ihr euch zudem vor jedem Einsatz, in welche Rolle ihr schlüpft. Insgesamt sollen zum Release sechs verschiedene Agenten und drei verschiedene Klassen zur Verfügung stehen, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Vorteile verfügen.

The Division Heartland ist übrigens eines der Projekte, die für Ubisoft die Zukunft der nächsten Jahre bilden sollen. Wie genau sich das der französische Publisher aktuell vorstellt, analysiert Dimi für euch:

30 16 Assassin's Creed ist nur der erste Schritt: Die Zukunft von Ubisoft

Wann der Survival-Shooter aber erscheint, ist noch völlig offen. Bislang vermied Ubisoft die Nennung eines genauen Release-Termins.

Habt ihr Lust auf The Division Heartland und meldet euch für die Beta an oder lässt euch Ubisofts nächster Free2Play-Versuch kalt? Schreibt uns doch eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!