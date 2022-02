The Elder Scrolls 4 in 8K: So schick kann Oblivion 2022 aussehen

The Elder Scrolls: Oblivion nimmt einen speziellen Platz in meinem Herzen ein: Morrowind hatte ich nicht gespielt und mit Oblivion erlebte ich zum ersten mal ein 3D-Open-World-Spiel, das mich schon allein wegen seiner Größe sehr lange Zeit an den Bildschirm fesselte. Und offenbar nicht nur mich: Die Welt von Oblivion schafft es sogar in Michas Top 10 Open Worlds.

Ich selbst bin inzwischen zwar weitergezogen, aber eine aktive Community widmet sich auch heute noch dem betagten Bethesda-Titel. Der YouTube-Kanal Digital Dreams hat jetzt das Maximum aus der inzwischen deutlich überholten Grafik des Spiels herausgeholt und zeigt in seinem Video, wie Oblivion 2022 aussehen kann.

So kann Oblivion heute aussehen

Ich will euch nicht länger mit ausschweifenden Vorreden langweilen und präsentiere gleich mal das besagte Video:

Zum Vergleich habt ihr hier auch gleich Gameplay des Original von 2006 aus unserem Videoarchiv, der enorme Unterschied wird dann schon deutlicher.

Der Urheber des Videos gibt an, über 200 Mods für seine aufgehübschte Oblivion-Version verwendet zu haben. Obendrauf kamen dann noch eine ENB-Mod, spezielle Shader und Raytracing-Effekte.

Um das alles zu stemmen wird wahrscheinlich allerdings auch ein echtes High-End-System notwendig sein. Um die Grafikpracht aufzunehmen, wurde ein PC mit Ryzen 9 Prozessor, 32 GB Arbeitsspeicher und einer RTX 3090 Grafikkarte verwendet – also eine sehr starke Maschine.

Das Ergebnis sieht auch entsprechend schick aus. Besonders das realistisch wirkende Licht lässt die zum Teil stark verbesserten Texturen sehr modern wirken. In manchen Szenen, wie vor der Ayleiden-Ruine vor der Kaiserstadt, sieht das im Vordergrund wirklich toll aus.

Natürlich kann auch eine Wagenladung Mods aber nicht verbergen, dass es sich immer noch um einen Titel aus dem Jahr 2006 handelt: Die steifen Animationen, das Wasser und die LOD-Texturen zeigen dann doch, dass es sich hier nicht um ein vollständiges Remaster handelt.

Wenn ihr euch nun wünscht, wieder einmal selbst Cyrodiil vor den Daedra-Horden aus dem Reich des Vergessens zu retten, dann wollen wir euch an dieser Stelle an Skyblivion erinnern. Das Modding-Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, ein komplettes Remake von Oblivion in der Engine von Skyrim zu entwickeln. Im Video der Entwickler könnt ihr euch einen Eindruck von Skyblivion machen:

Zwar dauern derartige Projekte erfahrungsgemäß sehr lange Zeit, aber die Modder liefern regelmäßige Updates zur Entwicklung des gigantischen Fan-Remakes und scheinen auch kontinuierlich große Fortschritte zu machen. Für alle Fans des vierten Elder Scrolls ist das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer.