The Elder Scrolls: Das Remake von Oblivion soll jetzt offenbar »jeden Augenblick« erscheinen

Eines der beliebtesten Rollenspiele aller Zeiten soll noch diesen Monat zurückkehren.

Die zahlreichen Leaks rund um das mutmaßliche Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion erwecken inzwischen den Eindruck, es handele sich um das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spieleindustrie. Für uns ist das sicherlich ein Grund zur Freude.

Nun hat sich der bekannte Branchen-Insider Jeff Grubb zu Wort gemeldet und behauptet, dass euch jeden Augenblick ein Shadowdrop erwartet.

Veröffentlichung noch im April

Im Januar dieses Jahres haben wir einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, in dem wir angebliche Informationen über das Oblivion-Remake eingeordnet haben. Bereits damals wurde behauptet, dass die verbesserte Version in greifbarer Nähe sei. Wie greifbar, dazu äußerte sich kürzlich der Giant-Bomb-Host Jeff Grubb.

Im letzten Game Mess Morning Stream behauptet er, ihm wurde mitgeteilt, dass das Oblivion-Remake irgendwann im April erscheinen würde. Er präzisierte außerdem, dass es jeden Augenblick als Shadowdrop - also ohne Ankündigung - so weit sein kann und es sehr bald passieren wird .

Oblivion wird diese Woche 17 Jahre alt: Hier pure Nostalgie im Reveal-Trailer von damals

Wie seriös ist die Aussage? Jeff Grubb gilt als hervorragend vernetzt und hat bereits diverse korrekte Vorhersagen getätigt. Seine Behauptung ist also sehr ernst zu nehmen, wenn auch mit Vorsicht zu genießen. Schließlich kann sich intern jederzeit etwas bei der Release-Strategie ändern, insbesondere bei Shadowdrops.

Weitere Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung

Steam-Seite wurde angepasst: Wie PCGamesN berichtet, wurden vor einigen Tagen Trailer auf der Steam-Seite von The Elder Scrolls: Oblivion Game of the Year Edition entfernt. Solche Änderungen geschehen bei alten Titeln häufig, wenn im Hintergrund an etwas gearbeitet wird, das in direktem Zusammenhang mit dem Spiel steht.

Es gab bereits Shadowdrops in der Vergangenheit: Im Januar 2025 erschien das ambitionierte Rhythmusspiel Hi-Fi Rush als Shadowdrop - ebenfalls in Zusammenarbeit mit Microsoft und Bethesda. Das Spiel gilt trotz herausragender Bewertungen zwar als Flop, doch mit einer starken Marke wie The Elder Scrolls könnten sie einen neuen Versuch wagen.

Da das Oblivion-Remake noch gar nicht angekündigt wurde, gibt es auch keine offiziellen Informationen. Es wird jedoch vermutet, dass das gesamte Rollenspiel in der Unreal Engine 5 nachgebaut wurde. Außerdem soll etwa das Ausdauer-System weniger frustrierend und das Interface überarbeitet worden sein. Es bleibt auf jeden Fall spannend.